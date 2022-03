Sei Nazioni, l'Italia si arrende anche alla Scozia: quarto ko di fila

ROMA - La reazione tanto attesa non arriva e l'Italrugby è costretta ad arrendersi anche alla Scozia trovando la quarta sconfitta in altrettante uscite del Sei Nazioni. Partono bene gli azzurri che sbloccano subito il punteggio con un piazzato del solito Garbisi, gli scozzesi però non ci stanno e reagiscono con due mete in 5 minuti di Johnson prima ed Harris poi. L'Italia non abbassa però la cresta e con Braley trova la prima meta che viene resa però vana ancora da Harris: all'intervallo è 19-10 per i Thistles. Nel secondo tempo gli ospiti allungano subito con altre due mete firmate da Graham e Hogg; l'Italia accenna la reazione con le due marcature di Capuozzo, ma la distanza è ormai incolmabile. Il finale recita Italia 22, Scozia 33. 36° ko consecutivo nella competizione per l'Italia, agli scozzesi va anche il Massimo Cutitta Cup, trofeo intitolato all'ex capitano azzurro, poi da tecnico assistente allenatore della Scozia, scomparso a causa del Covid.