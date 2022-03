Sei Nazioni, Italrugby: i convocati per la sfida al Galles

La formazione

Inedito triangolo allargato con Capuozzo (alla prima presenza da titolare dopo le due mete all'esordio da subentrato contro la Scozia nella scorsa giornata) Ioane e Padovani all'ala. Conferma per la coppia di centri Brex-Marin (alla terza partita consecutiva da titolare) e la mediana formata da Garbisi e Braley. Terza linea formata da Halafihi, Lamaro e Pettinelli. Seconda linea di esperienza con Fuser che torna a vestire la maglia da titolare dopo il Test Match vinto contro l'Uruguay nelle Autumn Nations Series andando a completare il reparto insieme a Ruzza. Conferma in prima linea per Ceccarelli, Nicotera e Fischetti. In panchina pronti a subentrare a gara in corso Bigi, Traorè, Pasquali, Sisi, Cannone, Steyn - che toccherà quota 50 caps in Nazionale - Fusco e Zanon.

La lista del 15 azzurro



Nel gruppo azzurro in partenza oggi per Cardiff mancheranno Zilocchi e Negri che torneranno a disposizione dei propri club di appartenenza. Questa la formazione che scenderà in campo sabato: 15 Ange Capuozzo (Grenoble), 14 Edoardo Padovani (Benetton Rugby), 13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby), 12 Leonardo Marin (Benetton Rugby), 11 Montanna Ioane (Benetton Rugby), 10 Paolo Garbisi (Montpellier), 9 Callum Braley (Benetton Rugby), 8 Toa Halafihi (Benetton Rugby), 7 Michele Lamaro (Benetton Rugby), 6 Giovanni Pettinelli (Capitano, Benetton Rugby), 5 Federico Ruzza (Benetton Rugby), 4 Marco Fuser (Newcastle Falcons), 3 Pietro Ceccarelli (Brive), 2 Giacomo Nicotera (Benetton Rugby), 1 Danilo Fischetti (Zebre Parma).