Galles-Italia, Lamaro: "Non discutete il nostro impegno"

Lamaro: "Stiamo imparando tantissimo"

Il capitano azzurro Michele Lamaro ha dichiarato: "Sarà una battaglia e non vogliamo restare indietro e intanto stiamo imparando tantissimo. Abbiamo cominciato a creare un gruppo che andrà avanti per questa strada, e abbiamo rivisitato diverse criticità che erano emerse a novembre per provare a metterle a posto. Ad esempio, siamo cresciuti dal punto di vista dei calci di punizione concessi, dal punto di vista difensivo e anche un po' offensivo, almeno nell'ultima partita con la Scozia. Non sono capitano da molto tempo, ma posso dire che il gruppo si sta amalgamando molto bene. Purtroppo i risultati non arrivano e non siamo riusciti a restare in partita, a contatto nel punteggio fino alla fine, in quasi ogni match. Ma di certo nell'Italia si è visto carattere, quindi non ammetto che si metta in discussione il nostro impegno, che si dica che non facciamo abbastanza: in campo mettiamo tutto l'impegno e la passione, semplicemente a volte si gioca meno bene e le cose non vengono".