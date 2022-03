Sei Nazioni, capitan Lamaro: "Grande Italia, godiamoci il momento"

CARDIFF (GALLES) - Tripudio azzurro a Cardiff , dove l' Italia ha interrotto una striscia di 36 ko consecutivi nel ' Sei Nazioni ' vincendo in Galles per la prima volta nella sua storia. Un successo ottenuto con una prestazione commovente coronata dalla meta di Padovani e dalla trasformazione di Garbisi, arrivate dopo una giocata da urlo di Capuozzo a cui Josh Adams ha offerto la medaglia riservata al 'Man of the match'.

L'orgoglio di capitan Lamaro

A fine match orgoglioso della squadra Michele Lamaro: "Crediamo nel processo che abbiamo iniziato e nella nostra strada - ha detto il capitano azzurro -, abbiamo un unico obiettivo insieme e perseguirlo vuol dire anche restare all'interno di partite come questa". Un match in cui la difesa azzurra è risultata decisiva: "Può succedere di tutto negli ultimi minuti, restare in partita e non prendere quella meta alla fine è stato fondamentale - sottolinea Lamaro -. Una volta che resti attaccato alla partita le occasioni possono venire e si possono cogliere come è successo oggi. Ora dobbiamo continuare a fare passi avanti, ne abbiamo la possibilità. Intanto godiamoci questo momento, perché non ce ne sono tanti. È una vittoria importante per tutto il movimento e per i ragazzi".