Sei Nazioni femminile, Italia: le convocate contro l'Inghilterra

Secondo appuntamento nel Tiktok Women's Six Nations 2022 per le azzurre, che domenica 3 aprile (kick off alle 16) affronteranno l'Inghilterra allo Stadio Lanfranchi di Parma, già "casa" della Nazionale femminile a settembre 2021, in occasione del Torneo di qualificazione alla prossima Rugby World Cup. Il capo allenatore, Andrea Di Giandomenico, ha diramato la lista delle atlete per il primo incontro domestico di Italdonne. "Dopo una prestazione per alcuni aspetti soddisfacente contro la Francia, abbiamo un'ulteriore occasione di metterci alla prova con una grande squadra. Prosegue il percorso di sviluppo del nostro gioco, ci siamo posti come obiettivo una maggiore accuratezza e la capacità di sfruttare al meglio le occasioni che il campo ci presenterà", ha affermato Di Giandomenico.