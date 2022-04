ROMA - L'Italia del rugby femminile, nella quinta e ultima giornata del 6 Nazioni donne, batte il Galles all'Arms Park di Cardiff per 10-8. Grazie a questo importante successo, le ragazze italiane - da lunedì prossimo - saliranno in sesta posizione nella classifica mondiale, posizione che non era mai stata raggiunta prima. Più tardi andrà in scena la finale tra Francia e Inghilterra, con le francesi che cercheranno di bissare la vittoria ottenuta dalla Nazionale maschile.