PAM Panorama fornitore ufficiale carni per la Nazionale Italiana di Rugby maschile e femminile

Roma - La Federazione Italiana Rugby e Pam Panorama hanno raggiunto un accordo di partnership che vedrà la catena di grande distribuzione italiana quale fornitore ufficiale per le carni delle Squadre Nazionali Seniores Maschili e Femminili e Under 20 per tutto il 2023.

L’accordo è stato annunciato in vista del debutto delle Nazionali Maschili Maggiore e Under 20 nei Tornei delle Sei Nazioni 2023, al via il prossimo 3 febbraio da Treviso, dove gli Azzurrini di Massimo Brunello sfideranno i pari età della Francia nel turno inaugurale del Torneo, preludio alla sfida di domenica 5 febbraio all’Olimpico tra l’Italia e la Francia, campione in carica.

“Pam Panorama è un simbolo della grande distribuzione nel nostro Paese, una partnership che si inserisce perfettamente nella nostra strategia commerciale che ha nelle aziende italiane e nella loro capacità di essere ambasciatrici del made in Italy il proprio cardine. L’attenzione di Pam Panorama alla qualità, alla sostenibilità e, più in generale, la tensione all’eccellenza che anche il rugby italiano ricerca, in campo e fuori, costituiscono la piattaforma ideale su cui sviluppare il nostro cammino comune” ha dichiarato il Presidente della FIR, Marzio Innocenti.

“Siamo orgogliosi che la Federazione Italiana Rugby abbia scelto Pam Panorama che quest’anno festeggia i 65 anni di attività, come fornitore ufficiale della carne. La buona carne è un valore che ci piace portare sulle tavole degli italiani assicurando qualità, sicurezza e risparmio. Tutto questo è reso possibile attraverso un percorso al fianco degli allevatori, accuratamente selezionati, che ci permette di garantire ai clienti la carne migliore con particolare attenzione ad ambiente e remunerando l’intera filiera – dichiara Andrea Zoratti, Direttore Generale Pam Panorama – I valori come lealtà, coraggio e altruismo che uno sport come il Rugby è in grado di trasmettere sono in linea con quelli della nostra Insegna che presta da sempre grande attenzione e vicinanza alla promozione dello sport e dei corretti stili di vita. La squadra della buona carne è pronta ad entrare in campo!”