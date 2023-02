Sei Nazioni, Lamaro avverte la Francia: "L'Italia è cambiata, ora attacchiamo"

ROMA - L'Italia si prepara all'esordio nel Sei Nazioni e il capitano azzurro, Michele Lamaro, spiega il cambio di mentalità della squadra: "Cosa è cambiato nell'Italrugby nell'ultimo anno? Non abbiamo più la stessa mentalità di prima. Ora vogliamo cambiare la nostra tendenza di giocare in difesa e contenere l'avversario. Col ct Crowley - aggiunge Lamaro - abbiamo fatto importanti passi in avanti dal punto di vista offensivo: non si tratta di essere spavaldi, semplicemente adesso vogliamo attaccare noi per primi".