Sei Nazioni, Italia-Francia 24-29: gli azzurri di Crowley vicini all'impresa

ROMA - L'Italia lotta e se la gioca fino alla fine contro la Francia campione in carica, ma alla fine è costretta ad arrendersi nella prima giornata del Sei Nazioni. Allo Stadio Olimpico finisce 24-29 in favore dei transalpini, in una partita incerta fino all'ultimo secondo. Il primo tempo si era chiuso con l'Italia già sotto nel punteggio (14-19) ma comunque presente in campo, con Allan preciso al calcio e la meta di Capuozzo che hanno fatto esplodere l'Olimpico. Nella ripresa gli azzurri si avvicinano tantissimo, arrivando al 21-22 grazie alla meta tecnica a causa di un fallo in mischia di Ollivon, che impedisce la meta all'Italia. La Francia però si riprende e esce dall'Olimpico con una vittoria. La squadra di Crowley tornerà in campo domenica prossima sfida a Twickenham contro l'Inghilterra.