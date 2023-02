Sei Nazioni, niente impresa per l'Italia: è dominio Inghilterra

TWICKENHAM (Gran Bretagna) - Niente impresa per l' Italrugby , che dopo il debutto incoraggiante, nonostante la sconfitta, con la Francia, sognava la prima vittoria nel Sei Nazioni contro i maestri britannici. Invece nella mitica Twickenham arriva il secondo ko per i ragazzi di Crowley , nettamente battuti dall' Inghilterra che si impone 31-14.

Primo tempo da incubo, ripresa dignitosa

Il piano partita era chiaro, aggredire subito l'Inghilterra cercando di sfruttare le insicurezze maturate dopo il ko all'esordio contro la Scozia. Il campo però, come spesso accade, ha finito per dire altro: dopo un avvio equilibrato, è stato Willis a realizzare la prima delle cinque mete britanniche, indirizzando subito il match. L'infortunio di capitan Lamaro a metà del primo tempo ha poi finito per destabilizzare gli Azzurri, che chiudono la prima frazione con un pesante 0-19, frutto delle altre mete di Chessum e George. La ripresa vede invece un'Italia più dignitosa e determinata, come quella che aveva messo in crisi la Francia all'Olimpico: ma le mete di Riccioni e di Fusco non bastano e dopo una meta tecnica decretata dal signor Doleman, arriva il colpo del ko con la realizzazine di Arundell. Trentesimo ko contro i britannici su trenta confronti, ma la sensazione è che curando qualche dettaglio il gap potrebbe essere sensibilmente ridotto.