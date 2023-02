Sei Nazioni, i 15 dell'Italrugby contro l'Irlanda: le scelte del ct Crowley

ROMA - L'Italia si prepara a sfidare l'Irlanda per la seconda gara casalinga del Sei Nazioni. Gli azzurri scenderanno in campo sabato 25 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma: la formazione degli azzurri, come annunciato dal ct Kieran Crowley, presenterà tre cambi nel XV titolare rispetto al match giocato a Twickenham con l'Inghilterra: triangolo allargato formato da Capuozzo, Padovani e Bruno con quest'ultimo che rientra dal primo minuto dopo l'esordio con la Francia. Al centro ecco Menoncello in coppia con Brex, mentre in mediana giocheranno Paolo Garbisi - titolare dopo la partita contro Samoa vinta a Padova lo scorso novembre - e Stephen Varney. Confermate terze e seconde linee con capitan Lamaro, Lorenzo Cannone e Negri e il duo Ruzza-Niccolò Cannone. In prima linea scende in campo dall'inizio Simone Ferrari che completerà il reparto con Nicotera e Fischetti. In panchina Bigi, Zani, Riccioni, Iachizzi, Pettinelli, Fusco, Morisi e Allan.