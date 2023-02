Sei Nazioni 2024, ufficiale il calendario: l'Italia esordirà contro l'Inghilterra

Il calendario del 2024 del torneo di rugby più antico del mondo, il Sei Nazioni , è stato ufficializzato. Il programma dell’edizione del prossimo anno sarà aperta dal match Francia - Irlanda alle 21 di venerdì 2 febbraio , mentre l’esordio dell’Italia è previsto l’indomani – sabato 3 – alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra . Il torneo nel 2022 ha, addirittura, raggiunto oltre 119 milioni di spettatori in diretta nei mercati dei sei Paesi ospitanti e si prepara al 2024 ad accogliere delle partnership con le emittenti locali che giocheranno un ruolo fondamentale nel portare gli appassionati al centro del torneo .

Le altre partite degli azzurri

L’Italrugby chiuderà il secondo turno domenica 11 febbraio affrontando alle 15 locali – 16 italiane – l’Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino. Alla terza giornata, in programma il 25 febbraio, gli Azzurri sfideranno la Francia allo Stade de France di Parigi alle 16. Alla quarta partita invece, la squadra di Crowley tornerà di scena allo Stadio Olimpico per il secondo, e ultimo, turno casalingo in calendario sabato 9 marzo alle 15.15 contro la Scozia. Gli Azzurri apriranno il 'super Saturday' sabato 16 marzo alle 14.15 locali – 15.15 italiane – al Principality Stadium di Cardiff affrontando il Galles