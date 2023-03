Italrugby, Sei Nazioni: i convocati di Crowley per i match contro Scozia e Galles

Lo staff tecnico della Nazionale italiana di rugby maschile, guidato da Kieran Crowley , ha diramato la lista dei giocatori convocati per i match del Sei Nazioni contro Galles e Scozia che avverranno, rispettivamente, l’ 11 marzo alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma e il 18 marzo a Murrayfield alle 12.30 locali (13.30 italiane). Parte del gruppo dei convocati, si radunerà a Verona il 2 marzo mentre la restante arriverà quando avrà terminato gli impegni con i rispettivi club . Entrambe le partite saranno trasmesse su Sky Sport Uno e TV8.

I convocati

Piloni: Pietro Ceccarelli (Brive, 25 caps), Simone Ferrari (Benetton Rugby, 43 caps), Danilo Fischetti (London Irish, 28 caps), Marco Riccioni (Saracens Rugby, 19 caps), Luca Rizzoli (Zebre Parma, esordiente), Federico Zani (Benetton Rugby, 19 caps). Tallonatori: Luca Bigi (Zebre Parma 45 caps), Marco Manfredi (Zebre Parma, esordiente), Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 10 caps). Seconde linee: Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 28 caps), Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 1 cap), Edoardo Iachizzi (Vannes, 3 caps), Federico Ruzza (Benetton Rugby, 39 caps), Andrea Zambonin (Zebre Parma, 2 caps). Terzo linee: Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 6 caps), Michele Lamaro (Benetton Rugby, 24 caps) – capitano, Sebastian Negri (Benetton Rugby, 43 caps), Giovanni Pettinelli (Benetton Rugby, 10 caps), Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 8 caps). Mediani di Mischia: Alessandro Fusco (Zebre Parma, 8 caps), Alessandro Garbisi (Benetton Rugby, 3 caps), Martin Page-Relo (Stade Toulousain, esordiente), Stephen Varney (Gloucester Rugby, 19 caps). Mediani di Apertura: Tommaso Allan (Harlequins, 69 caps), Giacomo Da Re (Benetton Rugby, 1 cap), Paolo Garbisi (Montpellier, 22 caps). Centri: Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 21 caps), Enrico Lucchin (Zebre Parma, 1 cap), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 9 caps), Luca Morisi (London Irish, 42 caps). Ali/Estremi: Pierre Bruno (Zebre Parma, 10 caps), Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 10 caps), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 43 caps). Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Gloucester Rugby), Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby), Leonardo Marin (Benetton Rugby), David Sisi (Zebre Parma), Marco Fuser (Massy). Non disponibile: Montanna Ioane (Melbourne Rebels).