Sei Nazioni, il ct dell'Italia annuncia lo schieramento che sfiderà il Galles

ROMA - Il Commissario Tecnico della Nazionale Kieran Crowley, ha ufficializzato la formazione che sabato 11 marzo alle 15.15 affronterà il Galles allo Stadio Olimpico di Roma nel match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2023. Nello schieramento iniziale è previsto un solo cambio rispetto alla squadra scesa in campo contro l’Irlanda. “Abbiamo recuperato bene dall'ultima partita - ha sottolineato il ct azzurro Kieran Crowley - conosciamo la sfida che ci aspetta contro il Galles, speriamo di poter continuare a sviluppare il modo in cui vogliamo giocare”. Lo schieramento prevede una prima linea con Ferrari, Nicotera e Fischetti, la seconda linea con Niccolò Cannone e Federico Ruzza, in terza linea Lorenzo Cannone, Lamaro e Sebastian Negri. Confermate le coppie di centri e mediana con Brex-Menoncello e Garbisi-Varney, sulle ali Bruno e Padovani, Allan sarà l’estremo.