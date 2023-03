Sei Nazioni, l'Italia chiude con un'altra sconfitta: vince la Scozia 24-16

Cala il sipario sul Sei Nazioni 2023 dell' Italia , che chiude con cinque sconfitte in altrettanti incontri. La Nazionale di Crowley è costretta ad arrendersi alla Scozia , che vince per 26-14. Sconfitta amara per gli azzurri, in una partita comunque equilibrata e in bilico fino all'ultimo minuto. L'Italia, infatti, sfiora la meta del 19-19 a pochi secondi dalla fine. Arriva però il sigillo di Kinghorm che chiude la partita e il Sei Nazioni degli azzurri, ultimi con un solo punto.

Italia, altro cucchiaio di lego

Quattro mete per gli ospiti, una per l'Italia. Il primo tempo si è chiuso sul 12-6 per la Scozia, che ha realizzato due mete (con una trasformazione) contro due piazzati azzurri firmati da Allan. Nella ripresa, ancora una meta per i padroni di casa (trasformata), quindi l'Italia con una meta di Allan e un piazzato di Garbisi riapre il match (19-14) e negli ultimi minuti attacca alla ricerca della meta, che sfuma per un soffio. La Scozia trova invece la quarta meta proprio in chiusura di match chiudendo sul 26-14 finale. Per l'Italia c'è l'ennesimo cucchiaio di legno, il 18° in 24 edizioni.