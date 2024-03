Galles-Italia Sei Nazioni: orario e dove vederla in tv e streaming

CARDIFF (GALLES) - L'Italia del rugby può chiudere il Sei Nazioni come mai nella sua storia è riuscita a fare, ovvero rimanendo imbattuta in tutte e tre le sfide. Dopo il pari con la Francia e la vittoria contro la Scozia, la nostra Nazionale vola a Cardiff per sfidare il Galles e magari chiudere il torneo al terzo (storico) posto. Il destino dell'Italia è in bilico: la partita di Cardiff potrebbe consegnarla alla storia o, come accade da otto anni di fila, relegarla all'ultimo posto in classifica.