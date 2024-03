Pacini e i 'segreti' dell'Italrugby: "Formazione e scuoting, così siamo sbocciati"

ROMA - Tre risultati utili consecutivi in quello che è già nella storia come il miglior Sei Nazioni di sempre , un successo casalingo che mancava da decenni, una spina nel fianco di chiunque (Irlanda campione esclusa), un capitano che prima di festeggiare tuona in casa d’altri: «E adesso portate rispetto». Soprattutto l’ottavo posto nel ranking mondiale che mancava da 17 anni, per giunta davanti ad Australia (basterebbe questo) e Galles . A livello di franchigie, infine, due squadre che vogliono essere protagoniste in Europa. Sembra un romanzo distopico, è il presente e il futuro dell’Italia del rugby . Così almeno assicurano il ct della Nazionale maggiore, Gonzalo Quesada, il capitano Michele Lamaro e tutti quelli del gruppo azzurro . Ciascuno a esporre lo stesso concetto: «Non avete ancora visto nulla».

Pacini e i 'segreti' dell'Italrugby

Ma mentre prepariamo i popcorn è giusto guardarci indietro. Vedere cosa è stato fatto per arrivarci, proponendo anzitutto il pedigree di questa Nazionale. L’origine degli azzurri di oggi. Ha inciso sui risultati di oggi più la filiera o più lo scouting? Il direttore tecnico della Federugby, Daniele Pacini, parla di un sistema in cerca di equilibrio tra formazione dei giocatori, loro gestione e i cambiamenti che ruotano intorno a loro. «Il concetto di transizione, negli sport di squadra, è assai complesso. Se poi ragioniamo solo sulla Nazionale, vedremo per esempio che i miglioramenti nel gioco al piede sono venuti da Philippe Doussy o che le ragioni dell’altissima tenuta fisica fino all’80’ dell’ultima giornata sia frutto della preparazione totalmente rivoluzionata da Michele Colosio. Siamo più vicini a quella che Gonzalo chiama spesso identità italiana».

Identità italiana

Perché l’Italrugby del futuro vuole avere contorni netti, partendo dall’«atteggiamento sfidante ereditato da Crowley» e dal nucleo dei classe 1998 (o giù di lì) portato alla ribalta da Smith. I problemi vengono dal triangolo delle Bermuda che spesso sembra crearsi dopo l’Under 20 («Ma se riuscissimo a produrre ogni volta trenta azzurrini perfetti per le due franchigie di URC saremmo materia di studio nelle università. La transizione, negli sport pro’ americani, porta a una scrematura da 10.000 a 100 elementi»), o dalle sirene francesi, come denunciato anche dal presidente della Fir, Marzio Innocenti. «Tra massima e seconda serie, i francesi devono produrre giocatori per ben trenta club professionistici. Dovendo soddisfare requisiti dei cosiddetti Jiff (giocatori della filiera, che hanno giocato almeno tre stagioni nell’accademia di una squadra transalpina o cinque in campionato purché da Under 23; ndc) è ovvio che cerchino di catturare dalle nazioni vicine. Ciò che diciamo noi a giocatori e famiglie è che non è sempre oro ciò che luccica».