Scozia-Italia Sei Nazioni: dove vederla in tv e in streaming

Scozia-Italia, quando si gioca

La partita di rugby è in programma oggi, sabato 1 febbraio, a Edimburgo. Fischio d’inizio alle ore 15:30.

Scozia-Itlaia, dove vederla in tv e in streaming

La sfida del Sei Nazioni sarà visibile in chiaro su Rai 2 e in diretta su Sky Sport. Inoltre sarà possibile vedere il match anche in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv.