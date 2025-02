Ministero della Cultura e Federazione Italiana Rugby insieme per il Six Nations 2025

Grazie al Protocollo d’intesa firmato dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli , e dal Presidente della Federazione Italiana Rugby, Andrea Duodo , il MiC e la FIR saranno insieme a fianco degli Azzurri nell’edizione 2025 del prestigioso torneo Six Nations, nel venticinquesimo anno di partecipazione dell’Italia al più antico e prestigioso torneo di rugby al mondo. Un torneo che ha visto la presentazione ufficiale dell’edizione 2025 a Roma, con l’immagine dei sei capitani delle Nazionali in gara ospitati nella suggestiva cornice del Colosseo.

Le decine di migliaia di tifosi che accorreranno nella Capitale per assistere agli incontri che la nazionale italiana disputerà allo Stadio Olimpico di Roma, potranno accedere gratuitamente in diversi musei statali esibendo il biglietto della partita, dal venerdì alla domenica del match. Il connubio cultura e rugby consente di raccontare i valori, il sacrificio, la nobiltà e la tradizione del rugby affiancato al patrimonio culturale italiano che racconta la storia, i valori, l’identità e l’eredità della nostra Nazione.

I musei che aderiscono all’iniziativa e in cui, dal 7 al 9 febbraio in occasione di Italia vs Galles, dal 21 al 23 febbraio in occasione di Italia vs Francia e dal 14 al 16 marzo in occasione di Italia vs Irlanda, sarà possibile accedere gratuitamente sono:

- Galleria Corsini

- Galleria Spada

- Museo Boncompagni Ludovisi

- Museo delle Civiltà

- Museo Henrik Christian Andersen

- Museo nazionale degli strumenti musicali

- Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

- Palazzo Barberini

- Palazzo Venezia

- Terme di Caracalla

I biglietti per le sfide dello Stadio Olimpico aprono le porte dei musei in tutta la Città Eterna

La Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con il Ministero della Cultura e con Roma Capitale, propone anche per il 2025 l'iniziativa "IV Tempo, Rugby&Cultura"

Dai Musei Capitolini alle Terme di Caracalla sono infatti venticinque, tra Civici e Statali, i musei visitabili gratuitamente

Anche in questa chiave si inserisce l’iconico scatto che, lo scorso 21 gennaio, ha visto i Capitani delle sei Nazionali partecipanti scendere nell’arena per eccellenza, l’Anfiteatro Flavio di Roma, per celebrare i venticinque anni della partecipazione italiana al Torneo in uno dei luoghi più rappresentativi della cultura italiana.

Dal 2000 a oggi, il Sei Nazioni sì è consolidato come l’evento sportivo invernale di riferimento per la città di Roma, accogliendo ogni anno centinaia di migliaia di tifosi da tutta Italia e dall’estero, offrendo al variopinto popolo del rugby europeo fine settimana dove gli ottanta minuti di gioco sul prato dell’Olimpico vanno a braccetto con l’opportunità di vivere l’atmosfera di festa del Villaggio Terzo Tempo al Parco del Foro Italico e di visitare l’infinito patrimonio storico e culturale di Roma.