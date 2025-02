La vittoria dell'Italia sul Galles ha acceso ancor di più la passione di migliaia di tifosi azzurri e appassionati di rugby tanto da far riempire di nuovo lo Stadio Olimpico di Roma. Poco più di sessantamila spettatori, che costuiscono il 95% della capacità massima a disposizione, assisteranno al prossimo match dal vivo tra la formazione di Quesada e la Francia in programma il 23 febbraio presso l'impianto capitolino. In occasione della sfida, valida per la terza giornata del Sei Nazioni, sarà anche messo in palio anche il Trofeo Garibaldi, il premio conteso ogni anno tra Italia e Francia in onore di Giuseppe Garibaldi.