Italia-Francia rugby Sei Nazioni: orario, formazioni, dove vederla in tv e omaggio a Parisse

È tutto pronto allo Stadio Olimpico per la sfida tra Italia e Francia , match che chiude la terza giornata del Sei Nazioni 2025 . Gli azzurri, carichi dopo il successo contro il Galles e spinti da oltre 60mila spettatori , tenteranno il colpo a sorpresa contro la Francia reduce dal ko contro l'Inghilterra , che ha complicato la strada per la vittoria del torneo.

Italia-Francia, omaggio speciale a Parisse

La sfida tra Italia e Francia sarà anche l'occasione per un omaggio speciale a Sergio Parisse. L’ex capitano azzurro, unico giocatore azzurro inserito nella ‘Hall of Fame’, riceverà una standing ovation dallo Stadio Olimpico poco prima del fischio d’inizio.

Italia-Francia, orario e come vederla

Il fischio d'inizio di Italia-Francia arriverà alle ore 16:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 e su Sky Sport 1, e in diretta streaming su Rai Play, SkyGo e Now.

Italia-Francia, le formazioni

ITALIA: Allan; Capuozzo, Brex, Menoncello, Gesi; P. Garbisi, Page-Relo; L. Cannone, Lamaro (C), Negri; Ruzza, N. Cannone; Ferrari, Lucchesi, Fischetti. All.: Quesada.

A disposizione: Nicotera, Spagnolo, Zilocchi, Favretto, Zuliani, Vintcent, Garbisi, Trulla.

FRANCIA: Barré; Attissogbe, Barassi, Moefana, Bielle-Biarrey; Ramos, Dupont (C); Alldritt, Boudehent, Cros; Guillard, Flament; Atonio, Mauvaka, Gros. All.: Galthié.

A disposizione: Marchand, Baille, Aldegheri, Taofifenua, Roumat, Jegou, Jelonch, Lucu.