Italia-Francia diretta Sei Nazioni Rugby, segui la partita

ROMA - Allo Stadio Olimpico torna il Sei Nazioni con l' Italia che ospita la Francia per la terza giornata del torneo. Solo due punti separano le due squadre in classifica dopo le prime due giornate, che hanno visto gli Azzurri di Quesada evitare il proverbiale 'cucchiaio di legno' grazie al successo sul Galles . Partita chiave, che potrebbe cambiare le prospettive di entrambe le squadre in vista del prosieguo della competizione.

15:51

L'Irlanda vola, l'Inghilterra beffa la Scozia

La terza giornata del Sei Nazioni 2025 si è aperta con i derby britannici, che hanno riservato sorprese ed emozioni. L'Inghilterra ha superato la Scozia di un punto, con i 'cardi' che hanno fallito allo scadere l'occasione di vincere, mentre l'Irlanda capolista è passata in casa del Galles per 27-18.

15:40

Festa anche per Danilo Fischetti e Niccolò Cannone

Non solo le celebrazioni per il mito Parisse, l'Italrugby festeggia oggi anche Danilo Fischetti e Niccolò Cannone, che raggiungono proprio contro la Francia l'invidiabile traguardo dei 50 caps in azzurro.

15:30

"Grazie Sergio": l'Italrugby celebra Parisse

Italia-Francia è anche l'occasione per celebrare la carriera di Sergio Parisse, alfiere della palla ovale tricolore, per 142 volte in campo con la maglia della Nazionale tra il 2002 ed il 2019, due volte Campione di Francia con lo Stade Francais di Parigi, atleta più presente nella storia del Championship, unico rugbista italiano ad essere stato, ad oggi, indotto nella World Rugby Hall of Fame.

15:23

La formazione dell'Italia

Questa la formazione dell'Italia scelta da Quesada per la sfida con la Francia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Simone Gesi, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (capitano), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Giacomo Nicotera, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Riccardo Favretto, 20 Manuel Zuliani, 21 Ross Vintcent, 22 Alessandro Garbisi, 23 Jacopo Trulla.

15:20

Tutta la pressione sulla Francia

Italia come detto libera da pressioni, che invece sono tutte sulla Francia, dopo l'inatteso per certi versi ko con l'Inghilterra. La squadra di Galthié si ritrova già a rincorrere dopo due giornate e non può più sbagliare per non far scappare l'Irlanda.

15:13

Come arriva l'Italia al match con la Francia

Scongiurato il temutissimo cucchiaio di legno con il meritato successo sul Galles, l'Italia di Quesada si prepara ad affrontare la Francia. Sfida sulla carta proibitiva, ma che gli Azzurri, liberi ormai dalle pressioni, potranno giocarsi al massimo delle loro possibilità. Hanno più da perdere i transalpini.

15:00

Italia-Francia, come seguirla in tv e streaming

Torna il grande rugby allo Stadio Olimpico per la terza giornata del Sei Nazioni 2025, l'Italia di Quesada sfida la Francia. Ecco come seguire il match in tv e streaming.

Stadio Olimpico - Roma