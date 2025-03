Il Sei Nazioni in costante contatto con il Vaticano per la salute del Papa: “Dovesse succedere qualcosa…”   

Il mondo religioso e sportivo segue con ansia le condizioni di Papa Francesco. Il Pontefice è ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso. Nella capitale sono in programma le sfide del Sei Nazioni di Rugby, che vede impegnata la Nazionale italiana e le principali contendenti. Gli organizzatori del torneo, sono in costante comunicazione con la Federazione Italiana Rugby e il Vaticano, cercando di rimanere aggiornati il più possibile sulle condizioni di salute di Papa Francesco.