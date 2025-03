Nazionale rugby, Gallagher ko: infortunio al ginocchio

ROMA - Matt Gallagher ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Questo il bollettino medico diramato dallo staff medico dell'Italrugby in seguito al match di Twickenham contro l'Inghilterra, valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2025. L'estremo azzurro ritornerà al Benetton Rugby per continuare il percorso riabilitativo con lo staff medico del suo club in sinergia con quello della Nazionale.