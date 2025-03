Sei Nazioni, squalifiche per Nicotera e Vintcent dopo i rossi contro l'Irlanda

ROMA - Chiuso il Sei Nazioni con la sconfitta contro l'Irlanda di sabato scorso, ma evitato il cucchiaio di legno per il contestuale ko del Galles con l'Inghilterra, l'Italia del rugby deve fare i conti con due squalifiche: la commissione disciplinare del Sei Nazioni ha infatti sanzionato Giacomo Nicotera e Ross Vintcent per interventi irregolari sugli avversari durante il match Italia-Irlanda, vinto 22-17 dagli ospiti. Nicotera è stato sospeso per quattro settimane, Vintcent per tre e, dal momento che la squalifica è immediatamente operativa, Nicoterà salterà quattro partite col suo club, lo Stade Français, nel campionato Top 14, mentre Vintcent tre incontri del campionato inglese con la sua squadra, l'Exeter .

Le scorrettezze dei due azzurri

Nicotera, sanzionato con il cartellino rosso per gioco pericoloso nei confronti dell'irlandese Peter O'Mahony, è stato in realtà squalificato per sei settimane, poi ridotte a quattro tenuto conto delle attenuanti. Anche Vintcent era finito a bordo campo - giallo, poi rosso - per un intervento testa contro testa su Hugo Keenan. Due azioni, insieme con l'ingenuo fallo di capitan Lamaro alla fine del primo tempo, che hanno inciso sulla gara, costringendo l'Italia a giocare in inferiorità numerica per oltre 30 minuti su 80.