mercoledì 21 gennaio 2026
Rugby, Sei Nazioni: ecco i convocati dell'Italia per il raduno

A meno di 15 giorni dell'inizio del torneo, il ct azzurro ha diramato la lista con tutti i giocatori chiamati
1 min

Il 7 febbraio l'Italia affronterà la Scozia come prima avversaria, ma prima c'è il raduno a Verona che inizia il 25 gennaio, dove resterà fino al 31.Questa la lista dei convocati della squadra Nazionale diramata dal CT, Gonzalo Quesada:  Piloni: Ferrari, Fischetti, Hasa, Riccioni, Spagnolo. Tallonatori: Di Bartolomeo, Dimcheff Nicotera. Seconde Linee: N.Cannone, Favretto, Ruzza, Zambonin. Terze linee: L. Cannone, Izekor, Lamaro, Locatelli, Odiase, Zuliani. Mediani di mischia: Fusco, Page-Relo, Varney. Mediani di apertura: Da Re, Garbisi. Centri: Brex, Marin, Mazza, Menoncello, Odogwu. Ali/Estremi: Gallagher, Ioane, Lynagh, Pani, Todaro.

Il calendario dell'Italia al Sei Nazioni

Italia v Scozia – 7 febbraio ore 15.10 – Roma, Stadio Olimpico
Irlanda v Italia – Dublino, Aviva Stadium – 14 febbraio ore 14.10 (locali)
Francia v Italia – Lille, Decathlon Arena – 22 febbraio ore 16.10
Italia v Inghilterra – Roma, Stadio Olimpico – 7 Marzo ore 17.40
Galles v Italia – Cardiff, Principality Stadium – 14 Marzo ore 16.40 (locali)

