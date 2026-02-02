Sei Nazioni, tutto esaurito per le partite dell'Italia contro Scozia e Inghilterra

Il grande rugby torna a riempire l'Olimpico. E no, non è vero che sono soprattutto stranieri convinti di vedere l'Italia perdere. Il grande rugby torna a riempire l'Olimpico perché l'Italia cresce: "Nelle gare contro Scozia e Inghilterra abbiamo realizzato già due sold out all'Olimpico. Tutto questo grazie all'appeal che il rugby sta raggiungendo grazie anche al lavoro delle strutture federali," ha ammesso Andrea Duodo , presidente della federazione italiana rugby, durante la presentazione del Sei Nazioni all'Olimpico. "Negli ultimi anni la nostra squadra ha dato forti segnali di miglioramento - ha aggiunto - abbiamo raggiunto competitivà rispetto alle nazionali più storiche. Oggi diamo idealmente il calcio d'inizio e nonostante il nostro sport si appresti a vivere un cambiamento epocale perché parteciperemo alla Nations Cup nei mesi di luglio e novembre, il Sei Nazioni rimane e sarà il nostro focus principale, è il torneo più sentito dell’anno”. L'Italia giocherà il 7 febbraio contro la Scozia e il 7 marzo contro l'Inghilterra, unica nazionale a non essere mai stata battuta dagli Azzurri. God save the King, quindi, ma anche God Save gli azzurri di Quesada, chiamati a confermarsi dopo i progressi degli ultimi anni.

Sei Nazioni, le parole di Mezzaroma e Onorato

"L'Olimpico si conferma lo stadio delle nazionali, è un impianto polivalente insieme a tutto il parco del Foro Italico - ha spiegato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute -. Abbiamo messo a disposizione spazi più grandi con l'area che è tornata a disposizione dopo la disinstallazione della Grand Stand Arena e speriamo questo sforzo possa andare incontro alle esigenze dei tifosi. Siamo poi orgogliosi, come Sport e Salute, di ospitare per la quindicesima volta la nazionale italiana per quello che sta diventando un evento al quale bisogna esserci. Una crescita che si riflette in termini di biglietteria e affluenza. Siamo felici di un interesse che aumenta di anno in anno. Sui nostri social seguiremo due società, una impegnata con i ragazzi con lo spettro della sindrome di autismo e l'altra con i detenuti, raccontando la quotidianità e l'esperienza allo stadio". Soddisfatto anche l'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato: "Per il Sei Nazioni di rugby abbiamo voluto continuare questa preziosa collaborazione con la Federazione per coinvolgere migliaia di studenti di Roma. Il progetto con le scuole è molto importante perché il rugby è la disciplina sportiva che più di ogni altra incarna e trasmette i valori più alti e nobili dello sport, come il rispetto dell'avversario e delle regole, la correttezza e la lealtà. Aspetti imprescindibili. Questa iniziativa impreziosisce il Sei Nazioni che per Roma è un appuntamento fondamentale. Genera occupazione, crea nuovi flussi turistici con decine di migliaia di spettatori che arrivano dall'estero e migliora la visibilità di Roma a livello mondiale: in tre anni, secondo lo studio di Teha Group, sui social le partite del torneo a Roma hanno raggiunto 332,2 milioni di persone con oltre il 70% delle attivazioni dall'estero. E poi sviluppa l'economia con un impatto che nel 2025 è stato di 6,3 milioni, in crescita del 19% sul 2023”