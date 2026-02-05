Corriere dello Sport.it
giovedì 5 febbraio 2026
Sei Nazioni, Quesada ha scelto la formazione che scenderà in campo contro la Scozia

Sabato la Nazionale di rugby inizierà il proprio cammino nel torneo. Scelti i 15 che daranno il via contro contro gli scozzesi
2 min
TagsRugbyItaliaSei Nazioni

Sabato, alle ore 15.10, inizierà il cammino della Nazionale contro la Scozia. La prima gara del Sei Nazioni si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma dove sarà tutto esaurito. La prima giornata di questo Sei Nazioni sarà lo scontro numero 39 tra le due squadre. L'ultimo confronto, nonché la prima vittoria con Quesada in panchina, ha visto gli Azzurri trionfare. Per Michele Lamaro, Juan Ignacio Brex e Paolo Garbisi, sarà la 50ª gara con la maglia della Nazionale ed entreranno in campo prima della squadra per essere omaggiati dal pubblico.

Quesada ha scelto i 15 da schierare: ecco chi gioca

Inedito triangolo allargato con Marin nel ruolo di estremo, insieme a Ioane e LynaghBrex e Menoncello tornano a formare la solida coppia centrale, mentre in mediana tocca a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco; proprio quest'ultimo ha esordito da titolare nel Sei Nazioni contro la stessa Scozia, ad Edimburgo nel 2023. In terza linea, schierati con il capitano Lamaro, ci saranno Lorenzo Cannone e Zuliani, mentre in seconda linea Zambonin e Cannone, ed in prima linea scenderanno in campo Ferrari, Nicotera e Fischetti.

 

