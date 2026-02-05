Sei Nazioni, Quesada ha scelto la formazione che scenderà in campo contro la Scozia

Sabato, alle ore 15.10, inizierà il cammino della Nazionale contro la Scozia . La prima gara del Sei Nazioni si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma dove sarà tutto esaurito . La prima giornata di questo Sei Nazioni sarà lo scontro numero 39 tra le due squadre. L'ultimo confronto, nonché la prima vittoria con Quesada in panchina, ha visto gli Azzurri trionfare . Per Michele Lamaro, Juan Ignacio Brex e Paolo Garbisi, sarà la 50ª gara con la maglia della Nazionale ed entreranno in campo prima della squadra per essere omaggiati dal pubblico.

Quesada ha scelto i 15 da schierare: ecco chi gioca

Inedito triangolo allargato con Marin nel ruolo di estremo, insieme a Ioane e Lynagh. Brex e Menoncello tornano a formare la solida coppia centrale, mentre in mediana tocca a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco; proprio quest'ultimo ha esordito da titolare nel Sei Nazioni contro la stessa Scozia, ad Edimburgo nel 2023. In terza linea, schierati con il capitano Lamaro, ci saranno Lorenzo Cannone e Zuliani, mentre in seconda linea Zambonin e Cannone, ed in prima linea scenderanno in campo Ferrari, Nicotera e Fischetti.