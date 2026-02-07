ROMA - La grande attesa è finita: oggi (8 febbraio, ore 15:10) l'Italia del Rugby guidata dal ct Gonzalo Quesada debutta nel Sei Nazioni 2026 ospitando la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

15:21

10' - Italia-Scozia 5-0

Italia-Scozia 5-0, la squadra di Quesada sta difendendo bene e sta reggendo allo tsunami (che non c'è) scozzese. Calcio per la Scozia, i giocatori decidono di giocare e non piazzare. Ma l'Italia con Zambolin ruba il pallone

15:19

+++ 8' - Meta Italia ++++

Meta Italia: Brex inventa col piede su cambio lato di Fusco, splendida meta di Lynagh. Avanti di cinque per gli azzurri, che poi non trasformano

15:17

6' - Italia-Scozia 0-0, punizione per gli Azzurri

L'Italia risponde, riesce a reggere bene alla pressione. Calcio di punizione per gli Azzurri, ha ripreso a piovere sull'Olimpico

15:15

3' - Calcio per la Scozia, rimessa

Scozia che usa bene il piede, calcio contro per l'italia, Russell decide per la rimessa. Ma l'Italia riconquista il pallone

15:14

2' - Possesso Scozia

Ovale in mano alla Scozia, che inizia subito con un possesso. Il 10 scozzese è Finn Russell, numero 10 che gioca a Bath e si dice sia il giocatore di rugby più pagato d'Europa (un milione di sterline lo stipendio)

15:11

+++ 1' - Via a Italia - Scozia +++

Via a Italia-Scozia. Azzurri in divisa classica, Scozia in lilla

15:05

Italia-Scozia Sei Nazioni, è il momento degli inni. Presente la principessa Anna

Momento degli inni nazionali all'Olimpico, c'è la principessa Anna

15:04

Sergio Parisse dall'estate nello staff di Quesada

"Sergio Parisse dall'estate nello staff di Quesada": lo scrive Repubblica. Ecco le parole dello storico capitano azzurro: "Bella sfida, ma non c’è ancora niente di ufficiale. Da un anno e mezzo Gonzalo viene a Tolone per vedere come lavoro. Avrei potuto restare qui, ma credo sia arrivato il momento giusto per cambiare: ho ricevuto anche proposte dalla Francia, dall’Inghilterra, da un club italiano. Di sicuro, allenare una squadra nel campionato francese è incredibilmente assorbente"

15:01

Italia-Scozia Sei Nazioni, è il momento delle formazioni

La Scozia nello spogliatoio della Roma, l'Italia in quello della Lazio - rivestito di azzurro -: le due squadre stanno per entrare in campo. Olimpico tutto esaurito, con oltre 60mila spettatori. È il momento della lettura delle formazioni

14:57

Terreno di gioco preservato dai teloni

Nonostante il sole della vigilia, sono state giornate di allerta meteo per Roma, battuta da pioggie torrenziali, come questa mattina: il terreno di gioco è però stato tutelato dai teloni, rimossi solamente per gli allenamenti del venerdì.

14:45

L'Italia non batte la Scozia dal 2024

I precedenti tra Italia e Scozia parlano nettamente a favore dei britannici, che si sono imposti in 18 occasioni a fronte delle 8 vittorie azzurre, l'ultima datata 2024.

14:37

Duodo: "Concentrati sul Sei Nazioni"

Il presidente della FIR, Andrea Duodo, ha gonfiato il petto durante la presentazione del Sei Nazioni all'Olimpico: "Negli ultimi anni la nostra squadra ha dato forti segnali di miglioramento, abbiamo raggiunto competitivà rispetto alle nazionali più storiche. Oggi diamo idealmente il calcio d'inizio e nonostante il nostro sport si appresti a vivere un cambiamento epocale perché parteciperemo alla Nations Cup nei mesi di luglio e novembre, il Sei Nazioni rimane e sarà il nostro focus principale, è il torneo più sentito dell’anno"

14:32

Olimpico sold out per Scozia e Inghilterra

Lo Stadio Olimpico si conferma casa del Sei Nazioni: anche per l'edizione 2026 grande risposta da parte del pubblico di Roma, che polverizza i biglietti per i match con Scozia e Inghilterra. LEGGI QUI

14:27

Che chance per Marin e Fusco

Le assenze accusate dagli azzurri rappresenteranno un bel banco di prova per due giocatori che si ritroveranno catapultati in campo dal 1': nel ruolo di estremo toccherà a Leonardo Marin prendere il posto dei vari Capuzzo, Allan e Todaro, mentre come mediano sarà Fusco a dover sostituire gli assenti Varney e Page-Relo.

14:22

Occasione da ricordare: 50 caps per sei azzurri

A fronte delle assenze, il match con la Scozia sarà anche un traguardo importante per tre azzurri: Lamaro, Brexi e Garbisi raggiungeranno infatti le 50 caps con la maglia dell'Italia.

14:12

Sarà un'Italia incerottata

L'Italia non arriva nel migliore dei modi al debutto: il ct Quesada, oltre all'assenza della stella Capuozzo, dovrà fare a meno anche di Lucchesi, Negri, Vincent e Allan.

14:02

Italia-Scozia: le formazioni e dove vederla in tv

Così in campo (ore 15.10, Sky e TV8):

ITALIA: Marin; Lynagh, Brex, Menoncello, Ioane; Garbisi, Fusco; L. Cannone, Zuliani, Lamaro (c); Zambonin, N. Cannone; Ferrari, Nicotera, Fischetti. All. Quesada. A disp.: Di Bartolomeo, Spagnolo, Hasa, Ruzza, Favretto, Garbisi, Da Re, Pani.



SCOZIA: Jordan; Steyn, Jones, Tuipulotu (c), Dobie; Russell, White; Dempsey, Darge, M. Fagerson; Gilchrist, Cummings; Z. Fagerson, Ashman, Schoeman. All. Townsend. A disp.: Turner, McBeth, Millar Mills, Williamson, Brown, Horne, Hastings, Graham.

ARBITRO: O'Keeffe (Nuova Zelanda).

Stadio Olimpico, Roma