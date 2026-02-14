Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Irlanda-Italia Sei Nazioni: orario e tv in chiaro

Tutti i dettagli sulla sfida degli Azzurri a Dublino dopo la splendida vittoria contro la Scozia
1 min
TagsSei NazioniRugbyIrlanda-Italia

L'Italrugby di Gonzalo Quesada sfida l'Irlanda al Sei Nazioni dopo la splendida vittoria di sabato scorso contro la Scozia. Gli Azzurri sono saliti dal decimo al nono posto del ranking, ma l'Irlanda, avversaria di turno, è al quinto gradino della classifica mondiale e vuole riscattare la scoppola subita in Francia. Si prevedono grandi battaglie e gran lavoro per la scozzese Hollie Davidson, prima arbitra nella storia del Sei Nazioni.

Le parole di Quesada e Pani

"Rispetto al passato è un po’ più difficile segnare contro di noi", ha detto Quesada al “Midi Olympique” dimostrando di avere dimestichezza con la “garra” argentina. E comunque "dovremo essere ancora più pragmatici e solidi. La nostra forza? Lo spirito di gruppo, il senso d’appartenenza a quella maglia", ha aggiunto. Lorenzo Pani, invece, ha spiegato: "Sabato scorso qualcuno mi voleva titolare, altri non volevano proprio vedermi. In entrambi i casi, questo mi carica".

A che ora e dove vedere Irlanda-Italia

La sfida è in programma allo Stadium di Dublino alle 15:10 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su SkyGo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

