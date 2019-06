3° Mentana By Night 5k Campionato Regionale Individuale Fidal Lazio 

ROMA - La Mentana By Night 2019, ha visto trionfare: MAROUAN RAZINE (C.S. ESERCITO) in 14’19” AHMED ABDELWAHED (G.A. FIAMME GIALLE) 14’39”, seguito da ROMAN PRODIUS (LBM SPORT TEAM) 14’53”, quarta posizione per il romano LUCA PARISI (ACSI CAMPIODOGLIO PALATINO) 15’13” e al 5° posto LUCA FILIPPONI (PUROSANGUE ATHLETICS CLUB) in 15’50”.

Alvittoria per la portacolori dell’esercito(C.S. ESERCITO) 16’50”, seguita da SARA CARNICELLI (ATHLETICA VATICANA) 17’34”, 4° posto per ELISA GIUSEPPETTI (AD MAIORA FRASCATI) 18’26” e 5° posizione per l’atleta di casa IRENE PRAMPOLINI (ATLETICA LEGGERA MENTANA) con 18’52”.

La gara

La gara quest’anno era valida per il Campionato Regionale Individuale Fidal Lazio Corsa su strada 5 km, con ben 32 titoli regionali in palio (per conoscere tutti i titoli regionali vedi allegato per i risultati). La Mentana By Night, giunta alla sua 3° edizione, quest’ anno ha fatto il salto di qualità in termini sia dei partecipanti ben 550 (compresa la non competitiva), sia a livello di organizzazione stessa.

Il percorso

La gara organizzata dall’ Atletica Leggera Mentana, in compartecipazione con il Comune di Mentana si sta facendo conoscere molto velocemente e si inspira a importanti gare con circuito cittadino come il Trofeo Città di Telesia, BoClassic e Giro Podistico di Castelbuono. Il percorso che attraversa in parte il borgo risorgimentale della Città di Mentana è stato studiato appositamente per essere abbastanza veloce e per cercare di ottenere delle ottime prestazioni cronometriche. Omologato dalla Fidal come percorso di categoria “A”, ha visto gli organizzatori mettere in palio un montepremi in caso annullamento della migliore prestazione italiana, sia maschile (Michele Gamba 13’48” ottenuto a Vipiteno il 08.08.1999), sia quella femminile (Maura Viceconte 15’45” registrato a Berna il 18.06.2000).

I record

Per quest’anno il record ancora ha tenuto, ma è destinato a decadere viste le ultime prestazioni degli atleti italiani. A far crescere decisamente la qualità della manifestazione è stata anche la partecipazione della Fidal che ha messo a disposizione una vera pista in tartan di 60 metri, che è stata utilizzata nel pomeriggio per attività ludico motorie per tutti i bambini presenti coordinati dalle istruttrici delle Scuole di Atletica Leggera e la sera posta sul traguardo finale ha visto sprintare tantissimi runners che hanno ottenuto la loro miglior prestazione personale di sempre.

Presenti alla manifestazione, oltre gli atleti èlite maschili e femminili, anche il Presidente della Fidal Lazio Fabio Martelli, Margherita Magnani (Atleta delle Fiamme Gialle) che se pur infortunata ha voluto partecipare vestendo per una sera i panni della speaker, Yassin Bouih (Atleta delle Fiamme Gialle) e Vittorio Di Saverio (coach delle Fiamme Gialle) che non si sono voluti perdere la battaglia per la vittoria finale.