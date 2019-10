Al via domenica 20 Ottobre la maratona di Amsterdam, ecco i favoriti

Domenica 20 Ottobre va in scena la TCS Amsterdam Marathon, una delle maratone più veloci del mondo che vede al via oltre 45.000 runners.

Un occhio più attento per i top runner ci fa individuare, al femminile, l’etiope Tadelech Bekele, già vincitrice nelle ultime due edizioni, alla caccia non solo della tripletta ma anche del record del percorso, attualmente 2h21'09", un crono alla sua portata in quanto a Londra, lo scorso anno, ha chiuso in 2h21'40". A darle filo da torcere ci sarà la ex campionessa del mondo Linet Masai, che ha debuttato sulla distanza regina lo scorso anno, dopo la maternità, con un ottimo quinto posto ottenuto in 2h23'46".

In campo maschile, invece, la battaglia sembra disputarsi tra Ayele Abshero, Solomon Deksisa e Tadu Abate, intenzionati a sgretolare l’attuale record di 2:04:06, alla portata di Abshero e Deksisa (2:04:23 e 2:04:40, rispettivamente) mentre Abate, più staccato, ha vinto la Maratona di Amburgo in 2:08:25 questa primavera.

Al via anche l'olandese Abdi Nageeye gestirà che punterà a battere il suo record nazionale di 2:06:17, è lui il favorito per vincere il titolo nazionale.