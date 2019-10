PerCorsi per voi: Venezia al Parco San Giuliano

Manca poco alla Huawei Venicemarathon di domenica 27 Ottobre 2019, maratona quella di Venezia tra le più affascinanti del mondo e dove anche Run Rome The Marathon sarà presente con uno stand espositivo all’Expo Village situato proprio al Parco San Giuliano, magnifica area verde posizionata all’inizio della Laguna veneziana, tra Mestre e Venezia.

PerCorsi per voi, grazie all’aiuto dei ragazzi del Venicemarathon Running Team che hanno fornito tante indicazioni delle righe seguenti, oggi fa tappa al Parco San Giuliano che è anche un tratto ufficiale della maratona, precisamente tra il 29 e il 31 km. Il Parco San Giuliano dal 2016 ha un percorso certificato dalla Federazione di Atletica Leggera ed è l’ideale per allenarsi per tutti coloro che arriveranno per la maratona (sempre nella 4^ domenica di ottobre), ma anche per le migliaia di turisti che tutto l’anno approdano per visitare Venezia e dintorni. Dal Parco San Giuliano si può anche ammirare la Laguna e Venezia, solo 4km infatti dista dalla mitica città.

Livello di difficoltà: 3

Quanti Km: In totale si possono correre 16km, percorso certificato Fidal 5km che parte da Porta Rossa (dove c’è il bar…), percorso perimetrale misurato ogni 500 metri, questo è un percorso di allenamento standard dei tanti maratoneti della zona. Si può arrivare anche a Venezia, è necessario fare il ponte-cavalcavia aperto al traffico e tram (indicazioni Venezia) di circa 600 metri e poi si prende la ciclabile che va verso Venezia sul ponte della Libertà, circa 4km andata e altri 4km al ritorno.

Indicazioni da google maps: CLICCA QUI

Mappa o traccia del proprio GPS:

Tipo di percorso: Tutto asfalto tranne la strada bianca che si dirige nella bella e isolata variante verso aeroporto Marco Polo e Tessera. Attenzione, in questa variante non ci sono fontane. Nel resto del parco sì. Falsopiano in alcuni punti per via di con una collina artificiale da cui cima si vede e si ammira Venezia. Su e giù da questa collina è possibile fare ripetute in salita e ripetute collinari da circa 1,5km.

Presenza di fontanelle: sì

Presenza di servizi igienici, bar: sì, sono presenti entrambi.

Mezzi di trasporto? In Tram: da Venezia prendi la linea T1 e si scende alla fermata San Giuliano; da Mestre Stazione F.S. si prende la linea T2, cambia a Mestre Centro - Piazzale Cialdini e da qui si prende la linea T1 per Venezia e scendi alla fermata San Giuliano. In Treno: dalla stazione di Venezia Mestre si prende il tram o l’autobus ACTV n° 9 o n° 15.

Come arrivare: In auto da Milano/Bologna/Verona: uscire dall’autostrada A4 alla barriera di Venezia e seguire le indicazioni per Venezia. Dopo circa 4 km seguire le indicazioni per Treviso/Aeroporto. Presa il cavalcavia in tale direzione, dopo circa 400 m troverete il Parco San Giuliano sulla vostra destra.

In auto da Trieste/Udine/Treviso: prendere l'uscita "Terraglio" della tangenziale di Mestre e seguire le indicazioni per Venezia. Dopo circa 5 km troverete il Parco San Giuliano sulla vostra sinistra.

Parcheggio auto in zona? Si, possibili diversi parcheggi con le prime tre ore completamente gratuite. Parcheggi situati alla Porta Rossa, Porta Gialla e Porta Blu.

Orari eventuali cancelli: nessun cancello, il Parco San Giuliano è sempre aperto.

Illuminazione notturna: Sì

Traffico e frequentazione: il percorso è frequentato da altri runner ma anche da camminatori, gente che porta a spasso il cane e genitori con bambini e qualche biciletta. Il percorso è chiuso al traffico delle automobili.

Sicurezza: generalmente sicuro, sia di giorno che nelle ore serali.

Giudizio complessivo e consigli: Ideale per un allenamento medio di 10-15 km al massimo, se si corrono anche i 4 km di ciclabile che conducono a Venezia (bisogna poi tornare…) diventa più impegnativo ma anche molto più romantico ed importante. Si possono comunque prendere diverse varianti e uscite tutte collegate con piste ciclabili per fare in tutta sicurezza anche i lunghi da oltre 30km. Parco San Giuliano è un bel polmone verde molto curato di Mestre, dalla collina si può vedere tutta Venezia.