ROMA – Chiamata numero uno per la Run Rome The Marathon in programma domenica 29 marzo 2020, l’evento running più atteso della primavera che farà correre, sulle storiche strade di Roma, decine di migliaia di podisti provenienti da tutto il mondo.

Run Rome The Marathon cerca i suoi Pacer e lo fa con ‘Call For Pacer’ iniziativa rivolta a tutti i maratoneti esperti che desiderano e sognano di essere pacer a Roma, maratona di livello internazionale.

CHI SONO I PACER - Essere Pacer è una importante responsabilità, significa adempiere ad una missione, avere una marcia in più, sentire dentro il sacro fuoco del sacrificio per andare a correre una maratona pensando solo e soprattutto agli altri. Essere Pacer vuol dire mettersi dei palloncini sulla schiena con scritto il tempo finale di gara e correre per aiutare migliaia di maratoneti per portarli al traguardo nel tempo prestabilito. Bisogna dispensare consigli, dare sicurezza, dettare il ritmo in maniera costante, bisogna aiutare tanti runner a far diventare realtà il sogno di un traguardo tanto sperato. Le lacrime, gli abbracci, i sorrisi, una medaglia, magari un nuovo amico che arriva dall’altra parte del mondo, queste sono le ricompense per un Pacer. Nulla più. Serve solo un cronometro e un grande cuore.

I Pacer della Run Rome The Marathon saranno i nostri gladiatori, terranno il tempo con la storia, scorteranno e inciteranno i compagni di viaggio che li seguiranno lungo i 42,195km che attraverseranno Roma pronta a mostrare il 29 marzo 2020 tutta la sua magnificenza e imponenza.

COME FARE - Sul sito ufficiale dell’evento è stata creata un’apposita pagina Call for Pacer, sia nella parte italiana che inglese, affinchè chi ha già corso diverse maratone possa effettuare la propria registrazione e candidarsi come Pacer ufficiale della Run Rome The Marathon. I candidati potranno essere sia italiani che di nazionalità estera e verranno selezionati e scelti entro la metà del mese di novembre.

ISCRIZIONI APERTE – Tariffe in base a scaglioni di tempo:

• € 55,00 fino al 31/12/2019;

• € 70,00 dal 01/01/2020 al 31/01/2020;

• € 80,00 dal 01/02/2020 al 28/02/2020;

• € 95,00 dal 29/02/2020 al 15/03/2020 (salvo esaurimento dei pettorali).

Per iscrizioni CLICCA QUI

website https://www. runromethemarathon.com/

Facebook: https://www. facebook.com/ runromethemarathon/

Instagram: https://www. instagram.com/runrome_ themarathon/