CagliariRespira nel segno del 50enne Boudalia

Cagliari – 8 edizioni vinte su 11 disputate, la CRAI CagliariRespira ha un solo re ed un grande amico: Said Boudalia. L’italo-marocchino, residente a Belluno ma innamorato di Cagliari e della sua gente tanto da tesserarsi con il Cagliari Marathon Club da diversi anni, sarà ai blocchi di partenza anche per questa 12esima edizione che si correrà questa domenica 1 dicembre 2019.

Start ufficiale della CRAI CagliariRespira alle ore 10 dalla Fiera Della Sardegna come già avvenuto nel 2018, saranno più di mille i partecipanti iscritti alla half marathon, con decine di partecipanti stranieri e quasi cento provenienti da fuori regione: ben 33 infatti risultano ad oggi le province italiane rappresentate oltre a quelle sarde.

Al via a sfidare il 50enne sempre performante Said Boudalia che l’anno scorso vinse in 1h07’37”, vi sarà il romano Pasquale Rutigliano l’anno scorso giunto in seconda posizione in 1h08’15”. Ad incendiare la sfida e a renderla internazionale vi sarà lo spagnolo Ibrahim Chakir, classe 1994, specialista dei 3000 siepi, buoni risultati nei 10km (29’24”84 in pista), mentre sarà all’esordio sulla distanza di mezza maratona. Cagliari potrebbe dunque portargli fortuna. Ancora al via il 39enne marocchino Youssef Sbaai (Team Marathon), in Marocco giocava a calcio senza troppo successo vicino Marrakech. All’età di 26 anni, nel 2006, si è trasferito a Torino in cerca di un lavoro e di un futuro migliore. In Piemonte ha iniziato a lavorare come sarto e a correre nel tempo libero, trascinato dall'amico Mohammed con cui divideva l'appartamento. Da allora non si è più fermato, andando a vincere la Maratona di Pisa nel 2015, quella di Torino del 2016 con un primato personale di 2h13’43”. In mezza maratona ha un primato di 1h02’42” fatto nel 2016.

Anche tra le donne torna Claudia Pinna (Cus Cagliari), vincitrice anche lei nel 2018 e in diverse precedenti occasioni. La forte atleta sarda vinse in 1h15’44”, mentre quest’anno ha corso la maratona di Siviglia in 2h40’47” dove si è piazzata 13esima. Al nastro di partenza anche Elisabetta Orrù (asd Cagliari Atletica) l’anno scorso terza in 1h22’23”. Presente anche Manuela Manca (asd Cagliari Atletica), mentre guest star della giornata sarà senza dubbio la croata Nikolina Sustic, campionessa mondiale in carica di ultramaratona 100km e cinque volte vittoriosa alla mitica 100km del Passatore. Nikolina, inizialmente precettata alla Sorrento Positano Ultramarathon che però non vedrà più la distanza di 54km al via, vanta un primato personale di 1h16’03” fatto alla Stramilano Half marathon in questa primavera mentre la sua ultima gara è di domenica scorsa 24 novembre alla Firenze Marathon dove si è piazzata ottava donna in 2h41’56”.

“La CagliariRespira è stata ideata 12 anni fa con l’esigenza di far correre i cagliaritani tra le vie della nostra città e l’urgenza di sfruttare l’attività sportiva come veicolo di comunicazione – ha poi continuato Paolo Serra Presidente del Cagliari Marathon Club - Nel corso degli anni, con la presa di coscienza che prevenire le patologie croniche porti ad un risparmio notevole sulle cure mediche, le iniziative in termini di promozione della salute si sono moltiplicate coinvolgendo diversi mezzi di comunicazione ed, in particolare, le manifestazioni sportive in raccolte fondi a favore di prevenzione e cura di tante malattie. Dal 24 febbraio 2008, data della prima edizione della CagliariRespira, a tutt’oggi, il concetto che muove la nostra manifestazione non si è mai modificato: praticare sport è salute”.

Saranno numerosi gli eventi di questo weekend che inizierà venerdì 29 novembre con musica e intrattenimento sul palco adibito all’interno della Fiera; si continuerà poi sabato mattina dalle 10 con l’iniziativa “Corriamo Insieme” dedicata ai gruppi studenteschi delle scuole medie e superiori, e il pomeriggio dalle 15 con le KidsRun. La domenica mattina alle 10 partirà invece la 21km, seguita dalle non competitive KaraliStaffetta e SeiKilometri.

Tra le grandi conferme ci saranno anche la quarta edizione di Rock’On CagliariRespira, il versante musicale della manifestazione che distribuirà undici band lungo tutto il percorso dei 21km, e il quarto anno dell’iniziativa Corsa e Solidarietà: le iscrizioni per la SeiKilometri potranno infatti essere acquistate fino a domenica 1° dicembre attraverso una delle otto associazioni aderenti, contribuendo alla realizzazione dei loro progetti. Ecco i nomi: Special Olympics, AMICI ONLUS (Associazione malattie infiammatorie croniche intestinali), Abbracciamo un sogno, Associazione 10 aprile (familiari delle 140 vittime Moby Prince), Diversamente Onlus/ASD Progetto Filippide, Domus De Luna/Peter Pan, Diabete Zero/We Love Insulina e Rotary club (raccolta fondi End Polio Now).