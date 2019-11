Run Rome The Marathon, Get Ready: al via gli allenamenti collettivi

ROMA - Run Rome the Marathon si avvicina, è tempo di fare sul serio, di allacciarsi le scarpe da running e scendere in strada. Quando? Sabato 7 Dicembre, prima assoluta di “Run Rome The Marathon Get Ready”, il primo degli allenamenti collettivi ufficiali della rinnovata maratona a Roma.

Una data da segnare, un primo appuntamento da non mancare, che si terrà alle ore 9 del 7 dicembre a Ponte Milvio, perché la maratona richiede il giusto impegno e solo preparandosi in maniera adeguata Run Rome the Marathon di domenica 29 Marzo 2020 sarà una esperienza indimenticabile. Attenzione, allenamenti gratuiti e aperti anche per tutti coloro che vorranno partecipare alla Run4Rome Relay, la maratona in staffetta per team da 4 persone. Neofiti o maratoneti esperti, veloci o lenti, tutti sono attesi e tutti possono partecipare. (Numero chiuso e limitato PRENOTATI QUI)

I COACH - La maratona è un viaggio speciale che inizia mesi e mesi prima del grande evento con allenamenti e tanto divertimento. La forza del gruppo e i nuovi amici che si possono incontrare strada facendo faranno diventare il sogno di tagliare il traguardo dei 42,195km una realtà. Per questoha programmato ben 18 sedute di allenamento con tre coach professionisti:, che con la sua storia di atleta olimpico può raccontarci quanto sia importante la determinazione;, responsabile-allenatore del “Circolo Due Ponti” di Roma per la sezione Triathlon e Atletica Leggera (Fondo e Mezzofondo) e Presidente-Allenatore della società “ASD Zona Cambio” sez. Triathlon e Running (Fondo e Mezzofondo) e, un’inguaribile romantica, innamorata del binomio sport e cultura.

PER TUTTI - Gli appuntamenti saranno un’occasione per vivere Roma fino in fondo, per prepararsi alla maratona in una delle città più belle del mondo e, diciamocela tutta, per entrare a far parte di una comunità certamente invidiatissima, perché allenarsi nella città eterna è un privilegio per pochi. Ciascun allenamento, sarà considerato come un vero e proprio evento, una grande festa per i runner romani con musica e dj di Radio Globo con distribuzione di gadget e con la presenza dei selezionatissimi pacer ufficiali di Run Rome The Marathon 2020 che aiuteranno tutti i partecipanti, sia neofiti che impareranno così a “conoscersi”, che esperti che potranno comunque avere ulteriori consigli e fare una vera preparazione in piacevole compagnia. Un’occasione per i tanti atleti romani e non solo di conoscersi, fare gruppo e provare a far diventare grande più di sempre la maratona a Roma.

TESTIMONIAL - Da buoni romani DOC, non potevano mancare due testimonial di prima classe:tre volte campione del Mondo di ultramaratona 100km e Record Mondiale per numero di Maratone corse in un anno sotto le 2:20:00 e, plurimedagliata, vincitrice della Maratona di Roma e unica donna ad aver vinto la Maratona di New York nel 1998. Non hanno bisogno di ulteriori presentazioni, la loro generosità e umiltà permetteranno di avere a tutti i partecipanti dei motivatori d’eccezione.

PROSSIMI MESI – Per conoscere i tanti segreti e vivere al meglio un meraviglioso sport come la corsa sono previsti dei workshop che completeranno il percorso di crescita verso la Run Rome The Marathon. Non mancheranno nelle prossime settimane i ‘lunghi’ da 25-30 km e sedute di archeoRunning, corse-camminate per il centro storico accompagnati da una guida turistica.

Run Rome The Marathon ringrazia fin da ora le seguenti strutture per la fattiva collaborazione: Villa York Sporting Club, Forum Sport Center, Maximo Sport & Fitness, Due Ponti Sporting Club.

LE COORDINATE IN BREVE – “Conosci il tuo passo” è il tema del primo appuntamento Run Rome The Marathon GetReady. Si terrà a Ponte Milvio sabato 7 dicembre con ritrovo alle ore 9 e start alle 10. Previsto riscaldamento, fartlek, stretching ed infine defaticamento. Questo il percorso: partenza da Ponte Milvio - riscaldamento circa 1 km verso laghetto Tor di Quinto - fartlek e stretching al parco Tor di Quinto - ritorno Ponte Milvio. Durata della sessione di allenamento circa 1h30’.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI – Clicca qui

Hashtag ufficiale: #Rrtm2020getready