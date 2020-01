10^ SARNICO LOVERE RUN, buon compleanno!

(SARNICO – BG) 100 giorni e sarà ancora Sarnico Lovere Run, la gara che negli anni si è conquistata il titolo di “classica primaverile” da non perdere e che nel 2020 si correrà domenica 26 aprile.

Quest’anno, tra l’altro, il compleanno è di quelli importanti, perché le candeline sulla torta saranno dieci. Dieci come il numero che portano sulle spalle i fuoriclasse nel mondo del pallone. E la Sarnico Lovere Run ha tutti i numeri di una fuoriclasse. Vuoi per quella distanza particolare (25,250km), che solletica palato e gambe di chi vuole osare più di una mezza maratona, vuoi per quel percorso tanto unico quanto spettacolare che accompagna i runner lungo la strada che costeggia la sponda bergamasca del lago d’Iseo.

Nel 2019 i finisher sono stati più di 3.000, quota che la inserisce tra le gare più partecipate d’Italia. E per questa edizione 2020 l’euforia è tangibile, gli iscritti ad oggi sono già 1500, e la richiesta di pettorali è alta e quotidiana, a prova del fatto che le sue caratteristiche hanno e stanno entusiasmando tutti i runner.

IL PERCORSO – Non c’è gara che possa eguagliare la particolarità e la bellezza di questo tracciato, che offre ai podisti un panorama spettacolare facendoli immergere in un luogo quasi incantato, tra il colore del lago, quello del cielo e delle montagne, tra scorci uno diverso dall’altro.

25,250km omologati Fidal, da Sarnico a Lovere, appunto, lungo un percorso pianeggiante, che incontra i centri abitati di Predore, che consente di ammirare la sponda bresciana del lago all’altezza di Iseo e da dove si comincia a intravedere Monte Isola, con la sua vegetazione tipicamente mediterranea; e di Tavernola Bergamasca (km 12) e Riva di Solto (km 19,2), uno dei borghi medievali meglio conservati del Sebino. L’ultimo tratto, da Castro a Lovere, regala quello che non ti aspetti, perché caratterizzato da grosse rocce a picco sul lago, capaci di ricordare la Costiera Amalfitana. Il traguardo è al porto turistico di Lovere, uno dei borghi più belli d’Italia, in cui ci si perde volentieri tra vicoli e magnifici palazzi.

TRE GIORNI A TUTTO RUNNING – Formula vincente non ci cambia e così la società organizzatrice Running Factory Asd, visto il successo degli anni scorsi, ha confermato il programma della 10^ Sarnico Lovere Run su tre giornate: si inizierà sabato 25 aprile, alle 14:00, con le gare riservate ai bambini presso lo stadio comunale di Sarnico, saranno centinaia come sempre. Domenica 26 aprile, da Riva di Solto, alle 9:10 partirà la 6km non competitiva, aperta a tutti, famiglie e bambini, camminatori o runner di ogni tipo, senza alcuna necessità di certificato medico o tesseramenti federali.

Alle 9.30 lo start ufficiale della Sarnico Lovere Run, la competizione principale. Lunedì 27 aprile, la chiusura spetta al Giro di Montisola con ‘La Corsa dei Campioni’ (9km) con Gianni Poli e i vincitori della Sarnico Lovere Run. Appuntamento alle 9.00 a Montisola Peschiera.

LE ISCRIZIONI – Sarà possibile iscriversi a tutti gli eventi della 10^ Sarnico Lovere Run fino alle 24.00 del 23 aprile 2020 o al raggiungimento di 4.000 iscritti. Fin dall’apertura delle iscrizioni la richiesta di pettorali è stata alta, il consiglio quindi è di non temporeggiare e prenotare immediatamente il proprio.

T-SHIRT E MEDAGLIA – C’è attesa e curiosità per la maglia ufficiale, ideata dallo sponsor tecnico New Balance, e la medaglia di finisher che sarà un vero pezzo da collezione di questa 10^ edizione. Lo staff della Running Factory Asd ha fatto sapere che a breve verranno svelate entrambe.

Maggiori informazioni sul sito web