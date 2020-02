Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon, 1^ tappa di #RespiRunning - Asma e Sport

VERONA – Anche con l’asma si può fare sport, anche con l’asma si può essere protagonisti alla Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon che si svolgerà questa domenica 16 febbraio 2020.

Oltre alla competizione agonistica valida per il Campionato Italiano Fidal, l’evento scaligero ha nel suo paniere la corsa in staffetta Duo Marathon (10+11km) non competitiva e sullo stesso percorso delle mezza maratona e la Monument Run 5k, corsa-camminata totalmente nel centro storico che ripercorre i più importanti monumenti della città.

Questi due eventi collaterali vedranno al via decine di persone che hanno aderito al neonato progetto #RespiRunning ideato dal webmagazine specializzato Runtoday.it per conto dell’associazione Respiriamo Insieme ONLUS.

Un progetto che prevede la partecipazione a quattro eventi podistici tra i più importanti d’Italia, il primo di questi sarà proprio la Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon. A seguire vi saranno: 29 Marzo, Roma con Acea Run Rome The Marathon, l’Acea Run4Rome (non competitiva) o la Fun Race da 4,5km, poi il 27 Settembre a Milano la Salomon Running Milano un evento dalle molteplici distanze con oltre 4mila partecipanti ed infine gran finale il 6 Dicembre 2020 a Cagliari con CagliariRespira Half Marathon, evento nato con lo scopo di promuovere informazione in merito alle patologie respiratorie. Prevista la Half Marathon, la Karalis staffetta e la SEIKilometri. L’evento cagliaritano è sempre preceduto da un importante convegno di due giorni proprio dedicato all’asma e lo sport.

L’ASMA E LO SPORT - L’asma è una patologia caratterizzata da un fenomeno di broncocostrizione che causa crisi respiratorie le quali possono assumere gravità diverse in base alla durata ed alla intensità del fenomeno broncocostrittivo. La gravità della patologia può essere esacerbata quando a scatenare la crisi respiratoria è un fenomeno allergico con necessità di ricovero ospedaliero. Accanto alla problematica fisica, i bambini asmatici vivono un disagio psicologico dovuto ad una scarsa socialità.

Spesso, infatti, a causa di ricoveri questi bambini sono limitati nella partecipazione ad attività di gruppo e non praticano uno sport, attività che ha il compito principe di favorire l’inclusione dell’adolescente. Difatti, il timore di non essere in grado di intervenire in tempo qualora si presentasse un attacco asmatico limita moltissimo sia il personale medico che la famiglia nell’autorizzare alla pratica sportiva. Tuttavia, sono numerosi gli studi che hanno dimostrato come l’esercizio fisico, pur controllato, sia in grado di aumentare il benessere psico-fisico in presenza di una patologia cronica.

L’ASSOCIAZIONE – L’associazione Respiriamo Insieme Onlus nasce in Veneto nel 2014, da un piccolo gruppo di genitori con bambini asmatici, con lo scopo di garantire il giusto percorso di cura per tutti i pazienti con asma, patologie respiratorie e allergia, riducendo il peso della malattia per i pazienti e i familiari attraverso il sostegno, l'advocacy, l'educazione e la ricerca in modo che possano vivere una vita senza compromessi, esercitando il loro diritto di accesso a cure e qualità di vita in un ambiente sicuro ed inclusivo. Per poter donare una identità ai malati di asma, di qualunque età ma prevalentemente bambini, Respiriamo Insieme ha inserito tra gli obiettivi anche quello di favorire l’inclusione nel sociale anche attraverso l’ammissione alla pratica sportiva.

“Ho l’Asma e faccio Sport” è la campagna di Respiriamo Insieme che mira all’ottenimento di una sinergia tra le istituzioni, in particolare il Ministero dell’Istruzione, della Salute e dello Sport, per promuovere l’importanza dello sport nel rinforzare l’autostima attraverso l’accettazione della patologia come elemento non più esclusivo ma di confronto con i propri coetanei.

Tutti dunque possono partecipare al progetto ‘#RespiRunning’, non c’è bisogno di alcuna preparazione fisica specifica, è possibile anche solo camminare o correre semplicemente al proprio ritmo.

Per chiunque voglia aderire al progetto e iscriversi: info@respiriamoinsieme.org