Macron: in arrivo milioni di dispositivi di protezione individuale

Macron in questo momento di emergenza sanitaria, ha avviato il progetto no-profit “Stop Covid-19/Macron #noicisiamo”: la società sta mettendo a disposizione la propria filiera di produzione e distribuzione in Asia e Italia per realizzare dispositivi di protezione individuali quali mascherine FFP2 e chirurgiche, camici e tute protettive, indispensabili per gli operatori del settore sanitario, della protezione civile e delle forze dell’ordine.

L’azienda ha messo in campo tutta la sua struttura operativa e logistica, sia sul territorio nazionale che internazionale, attivando in meno di 10 giorni la produzione su larga scala delle diverse tipologie di dispositivi che saranno trasportati, grazie ad appositi voli charter, presso il centro di distribuzione di Macron in Valsamoggia (BO), per poi essere distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Tutti i prodotti sono rispondenti alle più stringenti normative e certificazioni, e tutto il processo di produzione è strettamente monitorato dagli ispettori dipendenti di Macron presenti sul territorio. Nel rispetto delle direttive del Governo, Macron al momento distribuisce questi dispositivi nel territorio italiano.

“Ci è sembrato naturale mettere a disposizione la nostra competenza e la nostra filiera in un momento così complicato per il nostro Paese e per il mondo intero – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – abbiamo una organizzazione in Asia molto radicata e capillare in grado di gestire la produzione di varie tipologie di dispositivi di protezione individuale oggi così necessari. E’ nato così il progetto no-profit “Stop Covid-19/Macron #noicisiamo”. La capacità di reazione dimostrata in un così breve tempo mi fa essere molto orgoglioso dello sforzo e dell’impegno da tutti dimostrato”.

Il logo dell’azienda italiana è il Macron Hero che simboleggia la gioia alla fine di una prova, il raggiungimento di un obiettivo. Mai come in questo caso lo spirito e la filosofia Macron si identificano con questa sfida globale.