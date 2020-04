Piemonte, Emilia Romagna e Friuli, come cambia l'attività motoria

Il caos fa da padrone sulla possibilità di svolgere attività motoria, decreti diversi a livello nazionale e regionale e, persino, tra comuni limitrofi.

Da oggi nuove ordinanze in vigore (forse) fino al 3 Maggio.

Il Governatore della Regione Piemonte ha specificato che l'attività fisica all'aria aperta è consentita entro 200m dalla propria abitazione, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.

Cambia qualcosa anche in Emilia Romagna dove è consentito svolgere individualmente attività motoria o portare fuori l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, rispettando la distanza di 1 metro da ogni altra persona e restando in prossimità della propria abitazione.

Inversione di tendenza per il Friuli Venezia Giulia che ripristina il diritto di svolgere attività motoria (finora negato) ma con l'obbligo di usare la mascherina, come in Lombardia.