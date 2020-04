Coronavirus: in Sicilia forse si torna a correre. L'Assessore Messina fissa le regole

C’è delusione e tanta rabbia nei runner siciliani in queste settimane che stanno subendo la quarantena in maniera molto pesante e limitativa. Il governo regionale presieduto da Nello Musumeci ha da settimane di fatto vietato totalmente l’attività motoria. Non si può assolutamente fare attività fisica, pertanto neanche correre, in nessun luogo. Neanche dentro i fatidici 200 metri da casa. Neanche da soli e con la maschierina. Nulla di nulla.

I runner e un po’ tutti gli sportivi della Sicilia stanno chiedendo una valvola di sfogo, in pratica una variazione a questa dura regola che se confermata rimarrà almeno fino al 3 maggio. Poi chissà.

Sulle pagine del seguitissimo portale Siciliarunning oggi però arriva il pensiero di Manlio Messina, Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo che non sta rimanendo sordo alle continue richieste sempre più pressanti soprattutto attraverso i social.

Nelle parole dell’Assessore Messina si intravede almeno la volontà di provare a fare qualcosa: “La Regione Siciliana, il presidente della Regione e noi assessori abbiamo dovuto fronteggiare una situazione di emergenza sanitaria che mai si era verificata non solo in Sicilia, ma in tutto il mondo in modo così rapido e drammatico – si legge sul portale Siciliarunning.

Messina poi procede così: “L’attività sportiva può fare solo bene a tutti coloro che la possono praticare e tanto più quella all’aria aperta. Sono centinaia la richieste che mi sono arrivate in questi giorni ….”.

L’Assessore in chiusura risponde così: “Assicuro tutti gli appassionati che mi impegnerò affinché si possa valutare se sussistono le condizioni di sicurezza sanitaria per consentire a chi pratica il “running” di poterlo svolgere nel raggio di 1 km dalla propria abitazione, da soli, la mattina nella fascia oraria compresa tra le 5.30 alle 7″.

Migliaia di runner siciliani non chiedono altro, un’ora di libertà, un’ora d’aria. Va benissimo anche così, vicino a casa, dietro casa, da soli. Perfetto. In un momento dove la libertà personale è fortemente limitata sarebbe questa una grande vittoria.