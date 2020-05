Volkswagen Prague Marathon LIVE. Domenica 3 maggio ore 8.50

Domenica 3 maggio si doveva correre la Maratona di Praga, in Repubblica Ceca, con decine di migliaia di persone festose alla partenza. Purtroppo questo non sarà possibile a causa del coronavirus che ha fatto annullare tutte le maratone del mondo. Volkswagen Prague Marathon che è stata riprogrammata in maniera ufficiale per il prossimo 11 ottobre.

Però questa domenica 3 maggio il team RunCzech correrà lo stesso la Volkswagen Prague Marathon e lo farà su due tapis roulant in configurazione a staffetta con un team uomini e un team donne. L’evento si svolgerà presso la sede “The Running Mall” di Praga, e sarà possibile seguirlo LIVE.

DISTANTI MA UNITI – Il team RunCzech ha pensato che questo evento potesse costituire un modo per rendere omaggio alla amata maratona di Praga ed esprimere gratitudine e vicinanza a tutti i runner di cui si sente molto la mancanza. Correre la Maratona di Praga LIVE è certamente un modo per restare uniti e connessi più che mai, nonostante la situazione attuale.

TANTI OSPITI – Ci saranno tantissimi ospiti speciali che si uniranno alla diretta streaming LIVE, corridori d'élite cechi e kenioti, tecnici esperti di atletica e tutti i corridori di tutto il mondo che vorranno unirsi facendo jogging o correndo con noi la distanza della maratona a casa loro.

QUANDO - Basta sintonizzarsi sulla pagina Facebook RunCzech questa domenica 3 maggio alle 8.50 per godervi l’evento nella sua globalità e la specialissima Volkswagen Prague Marathon LIVE.

Tutti e in tutto il mondo potranno correre la Volkswagen Prague Marathon LIVE insieme al Team Runczech, basterà utilizzare gli hashtag ufficiali: #PragueMarathon #allrunnersarebeautiful #runczech.

Di seguito il nuovo calendario delle gare RunCzech 2020:

23 febbraio 2020 Napoli City Half Marathon (già avvenuta)

30 agosto 2020 Mattoni Olomouc Half Marathon (da confermare)

5 settembre 2020 Birell Prague Grand Prix

6 settembre 2020 Sportisimo Prague Half Marathon

19 settembre 2020 Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon

4 ottobre 2020 Mattoni Liberec Nature Run

11 ottobre 2020 Volkswagen Prague Marathon

24 ottobre 2020 Mattoni Karlovy Vary Half Marathon

31 ottobre 2020 Mattoni ?eské Bud?jovice Half Marathon

6 dicembre 2020 Sorrento Positano

Per ulteriori informazioni si consiglia di seguire i canali ufficiali RunCzech.

Non vediamo l'ora di vedervi! Stay safe.

INFORMAZIONI – http://www.runczech.com/it