Torneremo a correre le gare? Intervista a Martina Facciani, campionessa italiana di maratona

Cosa succederà al mondo delle manifestazioni podistiche? Quando e come ripartiremo a sfidarci la domenica? La Fidal ha espresso la sua idea LEGGI QUI con 12 punti di proposta al vaglio di organizzatori. Abbiamo chiesto a runner e tecnici cosa ne pensano, dopo Giorgio Calcaterra LEGGI QUI, Fulvio Massini LEGGI QUI, Valentina Aglioti di Robilant, Presidentessa degli Urban Runners Milano e Lillo Inguanta, Vice Presidente della ASD Valle dei Templi di Agrigento LEGGI QUI, Giovanni Ruggiero e Migidio Bourifa, maratoneti ex professionisti, LEGGI QUI, Marco Frattini, 3 volte campione italiano di maratona e 4 titoli mondiali di categoria per medici e odontoiatri LEGGI QUI, oggi ci svela la sua opinione Martina Facciani, campionessa italiana di maratona.

Da quando pensi o speri che si possa tornare a gareggiare?

Nelle modalità che stanno pensando e con molte precauzioni si tornerà a gareggiare in autunno ma parliamo di gare con una struttura organizzativa importante!

Cioè dove l organizzazione è moderna e tecnologica, molte gare locali e supportate da persone anziane non saranno in grado di reggere le nuove indicazioni!

Paradossalmente sarà più facile gestire gare come maratone o mezze importanti capaci di gestire grossi afflussi di persone con già il meccanismo del real time!

Io purtroppo ho una mia idea personale: se devo gareggiare senza scia, ognuno ad un orario e senza contatto nemmeno in partenza non parteciperò!

Io sono una che gareggia con i miei amici avversari e non con me stessa o con il tempo, non è una gara così, sarà solo un correre per correre ma lo posso fare anche a casa!

Perciò non mi piace e preferisco aspettare, anche se fosse un anno intero!

Per cui non posso dare tante idee di come fare perché in ogni caso non sarà più come prima!

Hai paura di tornare a gareggiare?

Paura....sicuramente si!

Non dobbiamo abbassare la guardia anche perché gli asintomatici sono tanti e proprio perché stanno bene potrebbero essere in griglia per la gara!

Ma ripeto se devo gareggiare cosi per evitare il contagio preferisco non farlo, aspettare e correre in tranquillità a casa e attendere che il tutto possa tornare come prima!

Ci saranno comunque tante persone che continueranno a partecipare e gareggiare. La voglia è tanta di rivivere i tanti bei momenti che le gare sono capaci di regalare