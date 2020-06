PerCorsi per voi lungo "il più bel chilometro d'Italia"

Siamo a Reggio di Calabria in compagnia dell'amico runner Gaetano Raicevi a goderci "il più bel km d'Italia", come fu definito da Gabriele D'Annunzio, un panorama mozzafiato fatto di mare e la sponda orientale della Sicilia, sullo sfondo anche l'Etna e il fenomeno della Fatamorgana

Livello di difficoltà: 2

Km 2,5 circuito con salita di 50 metri lieve che se percorsa in senso antiorario diventa discesa

Tipo di percorso: liscio di tipo granito o marmo , salita della lunghezza di 50 metri (o discesa se percorsa in senso antiorario)

Presenza di fontanelle: no

Presenza di servizi igienici si a meta percorso è presente un bagno pubblico.

Presenza di moltissimi bar disseminati su tutto il percorso circa 1 bar ogni 50 metri

Mezzi di trasporto? presenti tutti i servizi quali: numerosi AutoBus con fermate disseminate per tutto il percorso, bike sharing posizionato all’inizio del percorso difronte la famosissima gelateria Cesare e servizio navetta ogni 15 minuti e fermata stazione treno proprio all’inizio del percorso

Parcheggio auto in zona? Sì, disseminati per tutto il percorso con strisce blu (costo 1 euro /ora), bianche, rosa per donne in gravidanza, gialle per disabili, gialle con colonnina elettrica per ricarica auto elettrica.

Orari eventuali cancelli se parco privato: sempre libero senza limitazione alcuna

Illuminazione notturna: sì disseminate su tutto il percorso

Traffico e frequentazione: il percorso è frequentato da altri runner di vario livello sia dilettantistico che professionale. Presenti anche i ciclisti, il traffico è interdetto alle automobili sul percorso e dal venerdì alla domenica le strade limitrofe sono chiuse al traffico per favorire l’attività all’aperto dal 13/06/2020 fino al 27/07/2020

Sicurezza: si tratta di un percorso non pericoloso

Giudizio complessivo e consigli: Ideale per tutti i runner che cercano l’attività all’aperto in una zona completamente aperta senza ostacoli alla vista. Per chi ama correre a due passi dal mare in totale libertà senza il fastidio delle automobili , con la possibilità di spazi dove eseguire delle attività complementari . Percorso pianeggiante adatto a dilettanti, professionisti o a chi desidera soltanto rilassarsi con una camminata veloce, sapendo che i servizi sono sempre presenti per tutte le esigenze. Ideale per chi si trovasse in vacanza.