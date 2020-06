RunCzech annuncia lo svolgimento di EuroHeroes ma cancella tutte le gare di Praga del 2020

PRAGA – Il team RunCzech ha annunciato l’annullamento delle gare che si dovevano svolgere nella città di Praga, nonostante l’organizzazione avesse preparato, come di consueto, le manifestazioni sportive nei minimi dettagli. I frutti di tanti mesi di lavoro, a causa della pandemia da COVID19, non sono stati raccolti come atteso, rimane una forte delusione come ricordo dell’edizione 2020 che non potrà essere svolta.

Carlo Capalbo, Presidente del Comitato Organizzatore RunCzech e in Italia presidente di Napoli Running, la società che organizza la Napoli CIty Half Marathon e la Sorrento Positano Ultramarathon, ha scelto di comunicare questa brutta notizia attraverso una lettera a tutti i runner iscritti alla Maratona di Praga, manifestando il suo dispiacere nei confronti di corridori di d'élite, che speravano che Praga potesse essere la loro occasione per stabilire un altro record, e dei tantissimi amatori che da sempre trasformano le strade di Praga in una meravigliosa festa. “Abbiamo sperato e risperato che l'autunno ci avrebbe offerto un’occasione di svolgere la manifestazione – ha detto Carlo Capalbo – ma purtroppo non è stato così e anche se la situazione sta migliorando, non ci è permesso organizzare eventi di massa.”

Il team RunCzech ha vagliato tutti gli scenari possibili insieme alle istituzioni competenti, per giungere, infine, alla conclusione che la prevenzione della diffusione della pandemia sia più importante dello svolgimento delle gare. Pertanto, Sportisimo Prague Half Marathon (prima edizione del circuito SuperHalfs), Volkswagen Prague Marathon e Grand Prix Birell Prague nel 2020 non potranno essere svolte.

“Sappiamo che il personale sanitario ha fatto del suo meglio contro il virus e ci confortiamo sapendo che correremo di nuovo. Le nostre gare del circuito EuroHeroes, Mattoni Karlovy Vary, Ceske Budejovice, Olomouc e Usti nad Labem Half Marathon nonché la Mattoni Liberec Nature Run sono tutte ancora attive” - ha affermato Carlo Capalbo – e abbiamo preparato una manifestazione speciale estiva gratuita, "?esko b?ží dál" (La Repubblica Ceca continua a correre) oltre a nuovi eventi di corsa in luoghi unici, come piste dell'aeroporto o birrifici, nel rispetto delle restrizioni anti-assembramento.

RunCzech trova conforto ed ispirazione nello spirito guida di Emil Zatopek, la locomotiva umana, l’uomo che ha affermato che quando senti di non poter andare avanti è il momento di andare più veloce.

Tutti i corridori iscritti alle manifestazioni annullate avranno la possibilità di trasferire le loro iscrizioni al 2021 o al 2022 senza costi aggiuntivi.

IL CALENDARIO GARE - Sul fronte organizzativo, RunCzech organizza i seguenti eventi dove partecipano ogni anno 120mila persone provenienti da tutto il mondo: 23 febbraio 2020 Napoli City Half Marathon, ultimo evento World Athletics Label prima del lockdown mondiale, 30 agosto 2020 Mattoni Olomouc Half Marathon, 19 settembre 2020 Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon, 4 ottobre 2020 Mattoni Liberec Nature Run, 24 ottobre 2020 Mattoni Karlovy Vary Half Marathon, 31 ottobre 2020 Mattoni ?eské Bud?jovice Half Marathon e 6 dicembre 2020 Sorrento Positano Ultramarathon 54km e Panoramica 27km.

INFORMAZIONI – http://www.runczech.com/it