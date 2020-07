BAMNEVERSTOPS! Brescia Art Marathon al via con 1300 iscritti

BRESCIA - L’onda positiva della #BAMNERVERSTOPS, la versione virtuale della GRUPPO BOSSONI Brescia Art Marathon, abbraccia il mondo intero: parte da Brescia, percorre tutta l’Italia, valicandone i confini: Svizzera, Repubblica Ceca e Belgio, fino ad arrivare in Giappone grazie a Laura Casella, bresciana che più volte in passato ha tagliato il traguardo della BAM in piazza Loggia, e che correrà, con il marito, la #BAMNEVERSTOPS sulle strade del Giappone dove ora vive insieme ai figli.

Dopo l’edizione dello scorso marzo rinviata al 2021, questa volta neanche il Covid19 può fermare la passione di migliaia di maratoneti che hanno risposto presente all’iniziativa “virtuale” della maratona bresciana. L’iniziativa di corsa organizzata dalla A.S.D. Rosa Running Team va oltre ogni più rosea aspettativa, l’affetto e l’attaccamento dimostrato alla competizione di Brescia è stato straordinario: saranno più di 1.300 i runner che hanno risposto presente e che correranno la #BAMNERVERSTOPS! Una risposta decisa, una voglia di correre che non si è mai spenta, un nuovo modo di gareggiare, #distantimauniti, sempre con lo stesso entusiasmo e passione.

Ogni partecipante avrà 9 giorni di tempo, dalle 1:00 di sabato 4 luglio alle 24:00 di domenica 12 luglio per correre, ovunque si trovi, la #BAMNERVERSTOPS con le distanze di maratona 42,195km, (anche in modalità staffetta), mezza maratona 21,097km e 10K.

FORZA BRESCIA - La #BAMNERVERSTOPS ha fatto nascere un ancora più forte spirito di squadra, sono state tantissime le adesioni dalle società bresciane che amano la maratona della città della Leonessa e hanno deciso con la loro presenza di essere vicini e protagonisti del loro territorio. L’ASD Runners Capriolese è la società più numerosa, un team da record con oltre 100 i partecipanti iscritti, mentre l’ASD Prealpino, da sempre affezionata alla BAM schiererà al via ben 25 runner. Hanno voluto esserci anche gli atleti dei team aziendali aderenti al progetto BAM YOUR TEAM, pronti a vivere la loro prima “gara” da remoto.

DIABETE E MOVIMENTO, IL BINOMIO VINCENTE - Una presenza importante in termini di numero è quella dei pazienti diabetici seguiti dalla UO Diabetologia Spedali Civili. Con loro anche rappresentanti delle Associazioni Diabetici di Brescia, Milano, Pavia e Marche. Ambasciatori del messaggio salutistico affronteranno la distanza di 10K.

CORRERE E DONARE - Due volte GRAZIE!

Iscrivendosi ogni partecipante ha supportato #autiAMObrescia, l’iniziativa che raccoglie fondi per gli istituti ospedalieri della città della Leonessa. Segno tangibile di estrema sensibilità le molte adesioni all’opzione DONA la tua iscrizione. Il report finale della raccolta fondi sarà annunciato al termine della manifestazione.

PHOTOBOOK DIGITALE – #BAMNERVERSTOPS sarà per sempre, più di sempre. Le immagini e i video realizzati dai partecipanti mentre corrono che immortalano ad esempio anche i luoghi in cui lo fanno diventeranno un photobook virtuale (scaricabile!), testimonianza concreta di questa indimenticabile BAM 2020.