PerCorsi per voi alla scoperta dei Campi Flegrei

PerCorsi per voi va in Campania, a scoprire la zona dei Campi Flegrei - Bagnoli, a guardare il mare con gli occhi del nostro amico runner partenopeo Roberto "Bubu" Esposito.

Livello di difficoltà: 2

Km: 7,70

Mappa

Tipo di percorso: asfalto.

Presenza di fontanelle: No.

Presenza di servizi igienici, bar: sì, lungo la strada.

Mezzi di trasporto: Autobus, Metro, Cumana.

Parcheggio auto in zona: Sì, strisce blu o a pagamento anche al coperto.

Orari eventuali cancelli se parco privato: No.

Illuminazione notturna: Sì.

Traffico e frequentazione: il percorso è frequentato da altri runner? Sì.

Ci sono ciclisti? Sì, in alcuni tratti c’è la pista ciclabile.

Il percorso è chiuso al traffico delle automobili? No.

Sicurezza: si tratta di un percorso pericoloso in determinate condizioni? No.

A che ora è consigliabile percorrerlo? Mattina presto e sera dopo le 19 (per evitare il traffico autoveicolare)

Giudizio complessivo e consigli: Ideale per corsa di rilassamento e di recupero, soprattutto per il tratto di lungomare; per il tratto iniziale 1,5 km e finale 1,2 km l’asfalto è buono ed essendo un lungo rettilineo è consigliato per le ripetute.