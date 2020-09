Verona Marathon annuncia l'evento con Run For The World

VERONA - Con immensa tristezza Verona Marathon annuncia l’annullamento della prossima edizione prevista per il 15 novembre 2020. Gli sforzi compiuti nel tentativo di salvare la manifestazione non sono stati in grado di risolvere le imponenti problematiche organizzative insorte a seguito della pandemia da COVID19, a causa della quale disposizioni governative e protocolli FIDAL hanno disposto ordinanze anti-assembramento e protocolli di tracciamento dei partecipanti e di igienizzazione.

Proprio la necessità di favorire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti impedisce lo svolgimento di una manifestazione dal forte carattere internazionale e tra le più importanti d’Italia, un evento che riunisce ogni anno oltre 10mila partecipanti, numeri importanti ai quali vanno aggiunti centinaia di volontari e un pubblico composto da tante migliaia di persone, in particolare nelle vie del centro e nella maestosa piazza Bra sotto l’Arena. Verona Marathon ha da sempre voluto che questa manifestazione fosse partecipata da tutta la città e dai suoi cittadini, pertanto al momento le limitazioni dovute alla prevenzione della diffusione della pandemia porterebbero a snaturare l’evento nella sua migliore caratteristica, una festa per l’intera comunità. ASD Verona Marathon dà appuntamento all’edizione 2021 della maratona e al 14 Febbraio 2021 per la Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon.

RUN FOR THE WORLD - La macchina organizzativa di Verona Marathon non alza, però, definitivamente bandiera bianca e per questo 15 novembre rilancia aderendo al progetto Run For The World, un evento virtuale in condivisione mondiale al quale partecipare aderendo alla “New Virtual Event Platform” di Run For The World, ideato per permettere ai runner di tutto il mondo di sentirsi parte di una sola, stessa community.

Partecipare è semplice, basta registrarsi al sito di Run For The World ed iscriversi ad uno degli eventi virtuali, Verona Marathon (42km), Cangrande Half Marathon (21 km) e Last 10 km. Una volta completata l’attività bisognerà caricare i dati registrati tramite gps (manualmente o attraverso un server tipo Strava) ed aspettare a casa di ricevere in pochi giorni la medaglia di partecipazione, che sarà rossa per la Verona Marathon, viola per la Cangrande HM e arancio per la Last 10 km.

FARE DEL BENE - La partecipazione all’evento virtuale è anche una occasione per fare del bene, partecipando all’evento virtuale si potrà scegliere una Charity dalla lista e donare direttamente, entrare a far parte di un Charity Team insieme al quale si raccoglieranno fondi per la Charity scelta o persino partecipare gratuitamente ricevendo la partecipazione da parte di una Charity. Un piccolo aiuto concreto da parte di tanti per aiutare persone meno fortunate in un momento particolarmente difficile per i più deboli a causa della pandemia da COVID19.

E per chi raccoglie più fondi ci sarà una medaglia speciale, con 500 £ una medaglia di bronzo, con 1000 £ d'argento e con 1500 £ quella d’oro, tutte riporteranno la stampa del logo dell'ente di beneficenza per cui hai corso.

info: runclusive.com e veronamarathon.it