Angela Gargano, un mito al traguardo di 1000 maratone. E oggi fa 1001…

Passione e impegno, amore smisurato per il podismo, è questo che ha portato Angela Gargano a correre e rincorrere il sogno di essere finisher di ben 1000 maratone. Sì, esattamente: 1000 gare da 42,195km.

Angela è di Barletta, una donna tosta e caparbia, ha all’attivo oltre 53.000 km corsi nelle sole gare, principalmente maratone ed ultramaratone. Nel suo palmares ultramaratone nel deserto in Libia, la 250km non stop Marathon Des Sables, il record di ben 100 maratone corse nell’anno solare (2002), l’attività da pacemaker in tantissime gare, insomma un nome già iscritto nel Guinness World Records.

Per raggiungere questo obiettivo, Angela ha fatto spesso le capriole tra una maratona e l’altra, ad esempio nel 2002 ha corso 10 maratone in 10 giorni consecutivi, vincendone 9 su 10 e, ovviamente piazzandosi al primo posto nella classifica finale femminile, mentre nel 2004 ha concluso al mattino la Maratona di Pisa e nel tardo pomeriggio quella di Rimini. Tanti altri straordinari successi testimoniano la passione e l’entusiasmo con cui Angela ha meritato il traguardo appena conquistato delle 1000 maratone corse.

Nel 2009 ha vinto le Maratone di Massignano (AP), di Scandiano (RE), la Prato-Bocca di Rio e la 100 km di Sicilia; nel 2011 ha completato la “Baltic Run” di 335 km da Berlino all’isola di Usedom e ha vinto la 12 Ore di Belgrado per poi volare a correre la 10 Giorni di Atene, dove ha percorso 826 km, primato italiano femminile.

Il nastro era stato preparato perché venisse tagliato in occasione della maratona delle Cattedrali, nel maggio scorso, ma a causa del COVID19 anche Angela ha dovuto dilazionare il raggiungimento di questo ambizioso traguardo. Avrebbe dovuto anche correre a fine marzo l’Acea Run Rome The Marathon come pacer, ma anche in quell’occasione il coronavirus non le ha dato questa possibile gioia.

L’occasione per la grande festa si è presentata alla “6 giorni del Pantano”, una manifestazione che include diverse distanze (Angela è iscritta alla categoria “maratone”) organizzata da Pasquale Brandi a Policoro (MT). Da qualche ora Angela ha completato la sua millesima maratona, battendo anche il marito, Michele Rizzitelli, galeotto nel trasmettergli la passione e in dirittura di arrivo sullo stesso traguardo…

P.S. Oggi, 11 settembre, è già a 1001…giorno dopo giorno sta conquistando la ‘6 giorni del Pantano’…