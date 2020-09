Firenze Marathon, la 37^ edizione è rinviata al 2021

Amici Runners,

Firenze Marathon si è affermata negli anni come importante Maratona Internazionale, in continua crescita di partecipanti stranieri ed italiani, diventando appuntamento fisso di una piacevole vacanza sportiva familiare e non, in una fra le più belle città d’arte del mondo, Firenze.

La manifestazione si è sempre caratterizzata per vivere la città dentro la città e la gara . La gara, col tempo e l’esperienza acquisita, ha raggiunto livelli qualitativi che non hanno nulla da invidiare alle principali major mondiali.

Nel corso di questo 2020, con il passare dei mesi, confidando che l’emergenza sanitaria mondiale COVID-19 potesse evolversi al meglio, abbiamo sempre continuato a promuovere e preparare la maratona di novembre e gli eventi collaterali, lavorando a stretto contatto con tutti i nostri stakeholder , seguendo i suggerimenti dettati dalle linee guida federali, ministeriali e quelli delle Pubbliche Amministrazioni locali.



A due mesi dalla data prevista per il nostro evento, valutato l’evolversi della situazione internazionale sanitaria e l’attuale status di incertezze, unitamente alle Autorità cittadine, prendiamo atto che vengono meno i nostri obiettivi: realizzare un evento internazionale con una importante partecipazione di atleti stranieri e italiani, per celebrare una festa sportiva nella città di Firenze nella totale sicurezza sanitaria per i nostri runners, per chi lavora alla realizzazione dell’evento stesso, per i volontari e per i cittadini che assistono e festeggiano con i maratoneti.

Pertanto comunichiamo ufficialmente, a malincuore, l’annullamento della 37°edizione della Firenze Marathon di Domenica 29 novembre 2020.



Giancarlo Romiti, Presidente Firenze Marathon, dichiara che “ il COVID 19 sembrava ridurre aggressività e lasciare spazi ad una possibile ripresa dei nostri eventi, ci siamo impegnati per allineare i regolamenti sportivi alle prerogative organizzative necessarie per eventi di maratona internazionale, continuando costantemente a seguire l’evolvere del contagio. Adesso non c’è più tempo; le condizioni e le prospettive non consentono di alimentare vane speranze ed a malincuore dobbiamo rinunciare alla Firenze Marathon 2020 e quindi siamo a darVi appuntamento al 28 novembre 2021 spostando, a partire da oggi , il nostro pensiero operativo per rendere ancora più bella ed importante la 37^ FIRENZE MARATHON 2021”

Sul sito www.firenzemarathon.it è consultabile l’informativa circa le modalità di gestione delle iscrizioni 2020 già effettuate; i runners iscritti saranno comunque contattati personalmente dalla nostra segreteria per la gestione del processo.